In welche Aktien investieren Themenfonds? Und wird hier genug diversifiziert? Jan Tachtler von HQ Trust ist diesen Fragen nachgegangen und erläutert, worauf geachtet werden sollte, um sich kein Klumpenrisiko ins Portfolio zu holen.

in Themenfonds

Wenn Anleger gezielt in einen Megatrend investieren möchten, bieten Themenfonds eine Möglichkeit. Besonders solche, die in Tech-Titel rund um künstliche Intelligenz investiert haben, konnten zuletzt von dem Hype um KI profitieren. Wird jedoch auf das falsche Thema gesetzt, kann dies auch gehörig nach hinten losgehen, wie der Absturz des iShares Global Clean Energy ETF eindrucksvoll gezeigt hat. Denn mitunter sind Themenfonds viel weniger diversifiziert, als so mancher Kunde annehmen mag.

Jan Tachtler von HQ Trust hat nun untersucht, auf welche Positionen Themenfonds genau setzen. Dafür hat der Kapitalmarktanalyst, der zugleich auch Portfoliomanager des Multithemenfonds HQT Megatrends ist, die größten Positionen von 200 in Deutschland zugelassenen Publikumsfonds und ETFs untersucht, die einen thematischen Ansatz verfolgen. Daraus wiederum ermittelte Tachtler die Top-10-Holdings für die wichtigsten Investmentthemen – und berechnete, in wie vielen Produkten diese Aktien enthalten sind.

Der Fondsmanager berücksichtigte bei seiner Untersuchung folgende zehn Investmentthemen: Big Data & AI, Clean Energy, Cyber Security, Digital Finance, Digital Health, Future Mobility, Global Brands, Robotics, Sustainable Food sowie Water.

Seine Erkenntnis: „Grundsätzlich sind viele Themenfonds gut diversifiziert. Eine Aufnahme eines Themen- oder Multithemenfonds kann helfen, ein Portfolio breiter zu streuen. Allerdings sollten Anleger darauf achten, Themen auszuwählen, die das Depot ergänzen: Wer ohnehin einen hohen USA- oder Technologieanteil hat, streut mit dem Segment Big Data & AI nur bedingt zusätzlich.“

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:

Dabei setzen die Themenfonds nicht nur auf die sogenannten Magnificent Seven. Diese sind laut Tachtlers Analyse in recht unterschiedlicher Ausprägung dort vertreten:

Mit vier der untersuchten zehn Investmentthemen würden sich Anleger ein Exposure in den Magnificent Seven ins Portfolio holen.

Besonders hoch ist ihr Anteil im Segment Big Data & AI, in der fünf dieser sieben Aktien zu den Top-10-Holdings zählen – darunter die Ränge 1 bis 4.

Bei den Markenriesen, den Global Brands, könnte der hohe Mag-Seven-Anteil Investoren schon eher überraschen: In den Top 5 sind immerhin vier dieser Aktien.

Spannend ist, dass Anleger mit thematischen Produkten aus dem Robotics-Bereich auf jeden Fall Nvidia im Depot haben: Der Anteil liegt bei 100 Prozent.

Apple verfehlt dagegen in allen zehn Bereichen die Top 10 – zum Teil nur knapp.

Der Fondsmanager rät daher, genau auf die Zusammensetzung der Produkte zu achten. So könnte es manchen überraschen, dass ihnen im Bereich Future Mobility eher eine Nvidia begegnen wird als Toyota oder Tesla.

Neben den Magnificent Seven seien aber auch einige andere Aktien in mehreren Segmenten vertreten: etwa Visa, Mastercard, Crowdstrike oder Zscaler. Aktionäre mit hohem Deutschland-Anteil bräuchten sich jedoch keine Sorgen machen: Neben dem Ex-Dax-Wert Linde sei keine Aktie in den Top 10 zu finden.