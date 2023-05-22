Währungen
HQ-Trust-Analyse: Warum Währungssicherung beim Kauf globaler Anleihen essenziell ist
Analyse von HQ Trust Warum Währungssicherung beim Kauf globaler Anleihen essenziell ist
Der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust berechnete Rendite und Volatilität des weltweiten Anleiheindex Bloomberg Global Aggregate und verglich diese mit den Werten der währungsgesicherten Variante: Hätten Anleihen-Investoren im Zeitraum von 1999 bis April 2023 ohne Währungssicherung genau so ruhig schlafen können? Nicht wirklich, insbesondere bei der sogenannten rollierenden 12-Monats-Volatilität waren die Unterschiede enorm.
Hier die Ergebnisse:
- Ohne Währungsabsicherung erreichten die festverzinslichen Wertpapiere zum Teil Volatilitäten, die an Aktien erinnern. In der Spitze lag die Vola bei mehr als 11 Prozent.
- Währungsgesichert bewegte sich das Risiko hingegen lediglich meist zwischen 2 und 4 Prozent.
- Die in den letzten 12 Monaten beobachteten 7 Prozent verdeutlichen nochmals die Auswirkungen der stärksten Zinserhöhungen seit 40 Jahren.
- In diesem Zusammenhang übertrafen die Schwankungen der gehedgten Variante hier auch erstmals die der Indexvariante ohne Absicherung.
- Im gezeigten Zeitraum hätte sich die Absicherung gegen Währungsschwankungen zudem auch hinsichtlich der Performance bezahlt gemacht: Die Rendite fiel 13 Prozent besser als bei der ungehedgten Variante aus.
Ob die Währungssicherung auch bei globalen Aktien sinnvoll ist, zeigt der Vergleich des Aktienindex MSCI World mit seiner abgesicherten Variante, dem MSCI World Euro Hedged.
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