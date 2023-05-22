Der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust berechnete Rendite und Volatilität des weltweiten Anleiheindex Bloomberg Global Aggregate und verglich diese mit den Werten der währungsgesicherten Variante: Hätten Anleihen-Investoren im Zeitraum von 1999 bis April 2023 ohne Währungssicherung genau so ruhig schlafen können? Nicht wirklich, insbesondere bei der sogenannten rollierenden 12-Monats-Volatilität waren die Unterschiede enorm.

Hier die Ergebnisse:

  •  Ohne Währungsabsicherung erreichten die festverzinslichen Wertpapiere zum Teil Volatilitäten, die an Aktien erinnern. In der Spitze lag die Vola bei mehr als 11 Prozent.
  • Währungsgesichert bewegte sich das Risiko hingegen lediglich meist zwischen 2 und 4 Prozent.
  • Die in den letzten 12 Monaten beobachteten 7 Prozent verdeutlichen nochmals die Auswirkungen der stärksten Zinserhöhungen seit 40 Jahren.
  • In diesem Zusammenhang übertrafen die Schwankungen der gehedgten Variante hier auch erstmals die der Indexvariante ohne Absicherung.
  • Im gezeigten Zeitraum hätte sich die Absicherung gegen Währungsschwankungen zudem auch hinsichtlich der Performance bezahlt gemacht: Die Rendite fiel 13 Prozent besser als bei der ungehedgten Variante aus.

 

Quelle: Datastream, HQ Trust Research

Ob die Währungssicherung auch bei globalen Aktien sinnvoll ist, zeigt der Vergleich des Aktienindex MSCI World mit seiner abgesicherten Variante, dem MSCI World Euro Hedged.

 