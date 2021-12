HQ Trust wirbt Heubeck-Feri-Team ab

Das zum Quandt-Imperium gehörende Family Office HQ Trust engagiert vier neue Mitarbeiter für die Beratung institutioneller Investoren. Reiner Dietz wechselt zusammen mit einem dreiköpfigen Team von der Vermögensverwaltung Heubeck-Feri zu dem Homburger Unternehmen.Dietz ist seit 15 Jahren für die Feri-Gruppe tätig gewesen, davon war er die vergangenen sieben Jahre Geschäftsführer von Heubeck-Feri. In dieser Zeit spezialisierte er sich auf die Beratung von Pensionskassen und Versorgungswerken. Die drei mit ihm wechselnden Teammitglieder unterstützten ihn dabei.HQ Trust sieht eine Parallele in den Bedürfnissen vermögender Familien und Pensionskassen. Geschäftsführer Fritz Becker ist der Meinung, dass diese beiden Anlegergruppen vor allem ihr Grundkapital möglichst risikolos erhalten wollen.Mit den neu eingestellten Mitarbeitern will sich HQ Trust ein neues Geschäftsfeld erschließen. Auch institutionelle Investoren sollen in Zukunft zu den Kunden des Unternehmens zählen.