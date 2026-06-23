HRK Lunis Holding übernimmt Mehrheit an Eyb & Wallwitz
Die Holding HRKL übernimmt die Mehrheit an Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement. Eyb-&-Wallwitz-Gründer Georg von Wallwitz und Geschäftsführer Olivier Kuetgens werden im Gegenzug Gesellschafter der gemeinsamen Holding – neben dem bisherigen Mehrheitseigentümer Seven2 und den bestehenden HRK-Lunis-Gesellschaftern. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.
Gemeinsam verwalten beide Häuser rund 11 Milliarden Euro. HRK Lunis bringt davon rund 8,5 Milliarden Euro ein, Eyb & Wallwitz rund 2,5 Milliarden Euro. Beide Marken und Anlagestrategien bleiben bestehen, bestehende Kundenbetreuer und Fondslösungen bleiben unverändert.
Komplementäre Aufstellung
HRK Lunis richtet sich vor allem an vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien und institutionelle Investoren – ergänzt durch das Multi Family Office Wertiq und eine Private-Markets-Expertise. Eyb & Wallwitz ist dagegen vor allem über die Phaidros Funds als Partner für unabhängige Berater, Banken und Sparkassen bekannt; hinzu kommen individuelle Mandatslösungen für institutionelle Kunden.
„Mit diesem Schritt schaffen wir einen langfristigen verlässlichen Rahmen für die nächste Wachstumsphase von Eyb & Wallwitz“, erklärt von Wallwitz. Investmentphilosophie und Unternehmenskultur blieben unverändert.
Hinter HRK Lunis steht seit September 2025 der Pariser Private-Equity-Investor Seven2, der beim Einstieg eine Buy-and-Build-Strategie im deutschsprachigen Raum angekündigt hatte. Seither hat HRK Lunis beispielsweise den Düsseldorfer Vermögensverwalter Grossbötzl, Schmitz & Partner übernommen.