„Wir freuen uns sehr, mit der HRK Lunis einen starken Partner gefunden zu haben. Beide Unternehmen ergänzen sich unternehmerisch, kulturell und menschlich ausgesprochen gut“, kommentiert Stefan Mönkediek, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Providens Vermögensmanagement, den Deal. Durch den Zusammenschluss würden die Kunden des Hamburger Vermögensverwalters von einem breiteren Produktspektrum profitieren, zum Beispiel im Bereich Private Equity.

Im April hat die HRK Lunis Sven Langenhan als Generalbevollmächtigten und Leiter des hauseigenen Investment Office an Bord geholt und in diesem Zuge nochmals seine Wachstumspläne betont. „Bis Ende des Jahres streben wir ein verwaltetes Vermögen in Höhe von über sechs Milliarden Euro an“, so Vorstandsvorsitzende Brandt. Diese Marke dürfte fast erreicht sein. Bislang lag das verwaltete Vermögen bei rund 5,5 Milliarden Euro. Providens Vermögensmanagement verwaltet ein Vermögen von rund 400 Millionen Euro.