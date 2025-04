HRK Lunis und Grossbötzl, Schmitz & Partner gehen zusammen

HRK Lunis hat seit kurzem neue Mehrheitseigentümer

Die Verantwortlichen von HRK Lunis gaben erst Ende März einen Wechsel des Mehrheitseigentümers bekannt. Mit der Private Equity-Gesellschaft Seven2, einem Private Equity-Investor mit Hauptsitz in Paris, welcher 1972 gegründet wurde und sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen in ganz Europa spezialisiert hat, soll das organische und anorganische Wachstum weiter vorangetrieben und die Positionierung im Markt der bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland, aber auch in der DACH-Region



ausgebaut werden.