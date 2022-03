Für Nordeuropa und Nahen Osten HSBC Asset Management ernennt neuen Wholesale-Leiter

HSBC Asset Management ernennt Dan Rudd zum neuen Wholesale-Leiter für Nordeuropa und den Nahen Osten. Rudd wird in der neu geschaffenen Position die Verantwortung für die Betreuung von Wholesale-Kunden und Wholesale-Strategien in Großbritannien, Irland, Deutschland, Skandinavien, der Schweiz und dem Nahen Osten übernehmen.



Rudd verfüge über mehr als 28 Jahre Branchenerfahrung, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Er kam 2005 zu HSBC und hatte in seiner Zeit bei dem Unternehmen mehrere Führungspositionen inne. Zuletzt arbeitete er als External-Wholesale-Leiter für das Vereinigte Königreich, Irland und den Nahen Osten. Er wird von London aus tätig sein und an Thorsten Michalik, den globalen Wholesale-&-Partnerships-Leiter berichten.