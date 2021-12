Christian Hilmes 17.03.2008 Lesedauer: 1 Minute

HSBC: Bonuszertifikate im Fondsmantel

HSBC Investments hat sein Angebot an Zertifikatefonds in Deutschland erweitert. Der fünfte Fonds der Produktreihe ist der HSBC Trinkaus Euro Bonuszertifikate (WKN: A0NA39), der derzeit jeweils zur Hälfte in Bonuszertifikate für den Euro Stoxx 50 und den Dax investiert. „Der neue Fonds bietet einen Sicherheitspuffer von etwa 30 Prozent“, erklärt Fondsmanager Florian Reibis.