HSBC bringt Yuan-Anleihen nach Deutschland

Der in Yuan Renminbi notierte Publikumsfonds HSBC GIF RMB Fixed Income (WKN: A1JPNA) kann ab sofort in Deutschland vertrieben werden. Der Fonds setzt sowohl auf Kurssteigerung der Anleihen aus seinem Portfolio als auch auf Währungsgewinne im Falle einer Aufwertung der chinesischen Währung gegenüber dem US-Dollar.Die Fondsmanagerin Cecilia Chan kauft Renminbi-Anleihen, die an der Börse in Hongkong (offshore) gehandelt werden. Außerdem kann sie das Geld in Sicht- und Termineinlagen, also in den Geldmarkt anlegen.