HSBC Global Asset Management mit neuem Geschäftsführer

Der 51-Jährige Scholz war in den vergangenen fünf Jahren als Geschäftsführer der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft sowie der Allianz Global Investors Advisory für die Betreuung institutioneller Kunden, Family Offices und vermögender Privatkunden zuständig. Zuvor sammelte er in leitender Position bei der Dresdner Bank Investment Management Kapitalanlagegesellschaft im Portfoliomanagement sowie in der Kundenbetreuung Erfahrungen.Nun soll er die Vertriebsaktivitäten der der HSBC Global Asset Management in Deutschland voranbringen. „Mit der Berufung tragen wir dem von uns angestrebten Wachstum im Asset Management Rechnung. Es ist unser Ziel, die Chancen für eine deutliche Steigerung des Betreuungsvolumens und einen signifikanten Ausbau unserer Marktanteile zu nutzen“, erklärt Heiner Weber, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei HSBC Global Asset Management.