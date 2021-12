HSBC Global Asset Management mit neuem Vorstandschef

Chandrasekharan, der seit März 2010 als globaler Leiter Wholesale in der Vermögensverwaltung von HSBC tätig ist, tritt zum 1. Januar 2012 die Nachfolge von John Flint an.Der gebürtige Inder war 1993 zur HSBC-Gruppe gekommen. Seitdem war er in Indien, Indonesien, auf den Philippinen, in Hongkong und in Großbritannien tätig. Vor seinem Eintritt in das Vermögensverwaltungs-Geschäft war Chandrasekharan Leiter des strukturierten Kreditgeschäfts auf den globalen Märkten und in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten, Afrika).