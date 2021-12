Caroline Heidig 17.10.2008 Lesedauer: 2 Minuten

HSBC kehrt zurück: Wieder ein Luxemburgfonds

Nach langer Abstinenz kehrt HSBC Trinkaus Real Estate in den Markt der geschlossenen Fonds zurück. Erneut seit 2004 hat sich das Düsseldorfer Emissionshaus für ein Objekt in Luxemburg entschieden. Die Class-A-Immobilie liegt im Stadteil Findel zwischen dem Central Business District, dem Kirchberg und dem stark expandierenden Flughafen. Derzeit sind zwei weitere Luxemburg-Fonds der Anbieter IVG und Signa/HGA in der Platzierung.