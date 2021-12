Fréderic v. Nerée 27.02.2013 Lesedauer: 1 Minute

HSBC-Marktausblick: "Wir bleiben für Asien weiterhin positiv gestimmt"

Was erwartet Anleger in nächster Zeit in Asien? HSBC-Produktspezialist Chris Adams nimmt die Länder China, Hongkong, Indien, Südkorea und Thailand etwas genauer unter die Lupe, und stellt fest, dass es dort gar nicht so schlecht aussieht.