HSBC mit neuem Fonds für asiatische Währungsanleihen

HSBC Global Asset Management bringt einen asiatischen Währungsanleihen-Fonds auf den Markt. Das Portfolio des HSBC GIF Asian Currencies besteht zu 70 Prozent aus Wertpapieren, die auf asiatische Währungen lauten. Die restlichen 30 Prozent setzen sich aus in US-Dollar notierten Wertpapieren zusammen. Die Fondsmanager können außerdem in den chinesischen Renminbi investieren. Der Fonds ist laut HSBC vor allem für mittel- und langfristig orientierte Anleger attraktiv. „Asiatische Währungen haben in den vergangenen zehn Jahren hinter den anderen wichtigen Währungen weltweit hinterhergehinkt, aber wenn man die volkswirtschaftlichen Fundamentaldaten berücksichtigt, gibt es in den nächsten Jahren ein hohes Potenzial für Aufwertung“, erläutert Fondsmanagerin Cecilia Chan. Weil die Inflationsrate in Asien aktuell höher als in vielen entwickelten Industriestaaten sind, dürften die Zinsen steigen, was die Nachfrage nach Lokalwährungen anheizen werde, so Chan weiter. Neben Chan wird Alfred Mui die Portfolio-Zusammensetzung des neuen Fonds bestimmen.