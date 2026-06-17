Indonesische Aktien haben in den vergangenen Jahren eine auffällig schwache Entwicklung gezeigt. Während viele globale Aktienmärkte – insbesondere in den USA – neue Rekordhöhen erreichten, blieb der Markt in Jakarta deutlich zurück. Dabei haben mehrere Faktoren zu der markanten Underperformance geführt:

Indonesische Aktien liefen infolgedessen den globalen Benchmarks hinterher und wurden von internationalen Investoren immer weniger beachtet und teilweise sogar aktiv gemieden.

Ist ein Turnaround in Sicht?

Die Ausgangslage könnte sich verbessern, denn gleich mehrere Faktoren sprechen für einen möglichen Stimmungswechsel:

Nachlassender Zinsdruck: Mit der Perspektive auf sinkende US-Zinsen könnten Kapitalströme mittelfristig wieder stärker in Schwellenländer zurückkehren.

Mit der Perspektive auf sinkende US-Zinsen könnten Kapitalströme mittelfristig wieder stärker in Schwellenländer zurückkehren. Strukturelles Wachstum: Indonesien gehört zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Asiens, getragen von einer jungen Bevölkerung und einem expandierenden Konsumsektor.

Indonesien gehört zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Asiens, getragen von einer jungen Bevölkerung und einem expandierenden Konsumsektor. Rohstoffstrategie: Der Ausbau der Nickel-Industrie spielt Indonesien in die Karten – insbesondere als Teil der globalen Energiewende und Batteriefertigung.

Der Ausbau der Nickel-Industrie spielt Indonesien in die Karten – insbesondere als Teil der globalen Energiewende und Batteriefertigung. Politische Stabilität: Der aktuelle Präsident Indonesiens, Prabowo Subianto, gilt als Vertreter eines stabilen wirtschaftspolitischen Kurses mit starker Kontinuität.

Belastend wirkten bis zuletzt auch die geopolitischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Denn als Nettoimporteur von Öl leidet Indonesien stark unter steigenden Ölpreisen, die auf das Haushaltsdefizit wirken und die Inflation anheizen. Entspannt sich die Lage am Ölmarkt wieder – wie es sich derzeit abzeichnet –, dann könnte Indonesien überproportional davon profitieren.

Zudem erscheinen die im HSBC MSCI Indonesia ETF (ISIN: IE00B46G8275) enthaltenen Aktien mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 10 als sehr günstig bewertet, vor allem im Verhältnis zu ihren Wachstumsaussichten.

Direkter Zugang: HSBC MSCI Indonesia ETF

Der HSBC MSCI Indonesia ETF ermöglicht Anlegerinnen und Anlegern einen effizienten Zugang zum indonesischen Aktienmarkt. Der Fonds bildet den MSCI Indonesia Index physisch nach und investiert in die größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen des Landes. Im Index selbst sind allerdings lediglich 17 Titel enthalten, von denen die Top 10 bereits rund 90 Prozent der Indexgewichtung ausmachen. Der ETF ist dementsprechend stark konzentriert.

Zu den größten Positionen zählen:

Bank Central Asia (BCA): Marktführer im indonesischen Bankensektor mit stabiler Profitabilität

Bank Rakyat Indonesia (BRI): Spezialist für Mikrokredite und stark im ländlichen Raum

Bank Mandiri: Staatliche Großbank mit breitem Geschäftsportfolio

Telkom Indonesia: Marktführer im Telekommunikationssektor

Astra International: Diversifizierter Industrie-Mischkonzern (Automobile, Finanzdienstleistungen, Rohstoffe)

Auffällig ist der hohe Anteil des Finanzsektors, der mehr als 60 Prozent der Gewichtung ausmacht – ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Struktur Indonesiens.

Der HSBC-ETF wurde im März 2011 in Irland aufgelegt und verfügt über ein Fondsvolumen von rund 160 Millionen Euro. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,50 Prozent pro Jahr. Die Erträge werden halbjährlich ausgeschüttet. Dabei beträgt die Dividendenrendite mehr als 5 Prozent und kann Investoren somit einen regelmäßigen Cash-Flow bescheren.

Chancenreiche Wette mit Risiken

Der HSBC MSCI Indonesia ETF ist ein sehr spezielles Länder-Investment innerhalb der Schwellenländer und eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die gezielt auf die langfristigen Wachstumschancen Indonesiens setzen wollen. Nach einer Phase schwacher Performance könnten sich nun Einstiegschancen ergeben – insbesondere, wenn die vergessenen Schwellenländer wieder stärker in den Fokus rücken.

Indonesien bleibt jedoch ein Markt mit erhöhten Risiken und Schwankungen. Wer diese akzeptiert, kann den HSBC-ETF antizyklisch als chancenreiche Beimischung in einem global diversifizierten Portfolio nutzen. Attraktive Bewertungen und ein möglicher Turnaround machen den Markt derzeit besonders spannend – was sich mittelfristig als lohnende Wette erweisen könnte.