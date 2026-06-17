HSBC MSCI Indonesia ETF – lohnt sich jetzt der Einstieg?
Indonesische Aktien haben in den vergangenen Jahren eine auffällig schwache Entwicklung gezeigt. Während viele globale Aktienmärkte – insbesondere in den USA – neue Rekordhöhen erreichten, blieb der Markt in Jakarta deutlich zurück. Dabei haben mehrere Faktoren zu der markanten Underperformance geführt:
- Starker US-Dollar und steigende Zinsen: Kapital floss aus den Schwellenländern ab, da US-Anlagen vergleichsweise attraktiver wurden. Das belastete insbesondere Länder mit Leistungsbilanzrisiken.
- Rohstoffabhängigkeit: Indonesien profitiert zwar grundsätzlich von Rohstoffexporten, darunter Kohle und Nickel, doch Preisschwankungen sorgten immer wieder für Unsicherheit.
- Binnenwirtschaftliche Risiken: Inflationssorgen, Währungsvolatilität und politische Unsicherheiten dämpften die Investorenstimmung.
- China-Schwäche: Als wichtiger Handelspartner wirkte sich die konjunkturelle Schwäche in China negativ auf Indonesiens Exportperspektiven aus.