Nvidia, TSMC, ASML – kaum ein Sektor legte zuletzt so stark zu wie Halbleiter. Der HSBC Nasdaq Global Semiconductor ETF zeigt, wie Anleger davon profitieren können.

Halbleiteraktien befinden sich seit Monaten im Aufwind – und das aus gutem Grund. Der explosionsartige Ausbau von KI-Rechenzentren, steigende Investitionen der Hyperscaler (sehr große Cloud‑ und Rechenzentrumsbetreiber) sowie strukturelle Engpässe bei Hochleistungschips haben die Nachfrage nach leistungsfähigen Prozessoren auf Rekordniveaus gehoben. Laut Marktforschern dürfte der globale Halbleitermarkt in diesem Jahr erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar Umsatz überschreiten, getragen vor allem vom KI-Boom und einem umfassenden Server Erneuerungszyklus.

Besonders stark entwickelten sich zuletzt wieder einmal Titel wie Nvidia, Broadcom, TSMC und ASML. Nvidia profitierte erneut von Rekordumsätzen im Datacenter Geschäft, während TSMC weiterhin als unverzichtbarer Auftragsfertiger für modernste KI-Chips gilt. ASML wiederum bleibt als nahezu monopolistischer Anbieter von EUV-Lithografiesystemen der Schlüsselzulieferer der Branche. Ein einzelnes System kostet über 150 Millionen Euro – Spitzenmodelle sogar deutlich mehr.

Geopolitik als zweischneidiges Schwert

Die jüngsten geopolitischen Ereignisse rund um den Krieg im Nahen Osten haben die Bedeutung resilienter Lieferketten noch stärker in den Fokus gerückt. Angriffe auf wichtige Transportwege und Energieinfrastruktur sorgen für höhere Energie- und Frachtkosten und erhöhen die Volatilität an den Märkten. Gleichzeitig unterstreichen sie den strategischen Wert der Halbleiterindustrie für Staaten und Unternehmen. Kurzfristig führten die Spannungen zu Schwankungen, mittelfristig verstärken sie jedoch die Bemühungen um regionale Produktionskapazitäten – ein Trend, von dem viele der im HSBC Nasdaq Global Semiconductor ETF (ISIN: IE000YDZG487) enthaltene Unternehmen profitieren könnten.

Halbleiter sind nicht mehr wegzudenken

Die starke Wertentwicklung von Halbeiteraktien in den vergangenen Jahren basiert nicht auf kurzfristiger Euphorie, sondern auf tiefgreifenden strukturellen Trends. Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, 5G-Netze, Industrie-Automatisierung und Cloud Computing erhöhen den Chipbedarf in nahezu allen Wirtschaftssektoren. Branchenanalysten erwarten so für 2026 ein deutlich überdurchschnittliches Gewinnwachstum in der Halbleiterindustrie im Vergleich zum breiten Aktienmarkt.

Klumpenrisiken begrenzen

Inzwischen buhlen einige Halbleiter-ETFs um die Gunst der Anleger. Darunter auch der im Januar 2022 in Irland aufgelegte HSBC Nasdaq Global Semiconductor ETF, der den Nasdaq Global Semiconductor Index physisch vollständig nachbildet. Der thesaurierende ETF investiert in die nach der Marktkapitalisierung gemessen größten 80 Halbleiterunternehmen der Welt. Die Firmen haben ihren Sitz entweder in den Vereinigten Staaten, Asien oder Europa.

Die fünf Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung werden mit jeweils 8 Prozent maximal gewichtet und der Rest mit maximal 4 Prozent. Über die modifizierten Marktkapitalisierungsgewichte können Klumpenrisiken einzelner Emittenten begrenzt werden.

Im Vergleich zu vielen anderen Halbleiter-ETFs bietet der HSBC-ETF dabei eine ausgewogene Mischung aus Chipdesignern wie Nvidia und AMD, Auftragsfertigern wie TSMC und Ausrüstern wie ASML oder Applied Materials. Einige Wettbewerber sind stärker auf einzelne Subsegmente fokussiert, während dieser ETF die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt.

Beeindruckende Performance

Die Gesamtkostenquote des ETF beträgt 0,35 Prozent pro Jahr und das Fondsvermögen liegt bei rund 150 Millionen Euro. Über drei Jahre beträgt der Wertzuwachs beeindruckende 268 Prozent, was einer jährlichen Rendite von mehr als 50 Prozent entspricht. Allein in den vergangenen zwölf Monaten legte der HSBC ETF um rund 160 Prozent an Wert zu. Allerdings verzeichnete der ETF dabei auch extrem hohe Schwankungen, so liegt die Ein-Jahres-Volatilität bei über 40 Prozent.

Warum ein Halbleiter ETF ins Portfolio gehört

Halbleiter sind das Rückgrat der modernen Wirtschaft. Ein Halbeiter-ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, an diesem langfristigen Wachstum teilzuhaben, ohne auf einzelne Aktien setzen zu müssen. Gleichzeitig streut der ETF das Risiko über verschiedene Regionen und Geschäftsmodelle.

Wachstumsbaustein mit Wertschwankungen

Der HSBC Nasdaq Global Semiconductor ETF eignet sich für Anleger, die gezielt vom anhaltenden KI- und Technologietrend profitieren wollen und bereit sind, dabei kurzfristige Wertschwankungen zu akzeptieren. Neben den strukturellen Gewinnern der Digitalisierung investiert der ETF weltweit breit gestreut in die gesamte Wertschöpfungskette der Halbleiterindustrie. Als Wachstumsbaustein in einem diversifizierten Portfolio bietet der ETF somit einen einfachen Zugang zu einem der strategisch wichtigsten und innovationsstärksten Sektoren der globalen Wirtschaft – mit langfristig attraktiven Perspektiven.