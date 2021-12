Carsten Lootze 15.10.2007 Lesedauer: 1 Minute

HSBC plant Klimawandel-Fonds

HSBC Investments will am 9. November einen Klimawandel-Fonds auflegen. Der HSBC GIF Climate Change (ISIN und WKN noch nicht bekannt) soll in rund 60 Unternehmen investieren, die Produkte oder Dienstleistungen gegen den Klimawandel anbieten. Sobald der Fonds in Luxemburg aufgelegt ist, will HSBC die deutsche Vertriebszulassung beantragen.