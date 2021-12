HSBC: Vertriebschef wird Geschäftsführer

HSBC Investments Deutschland hat die Geschäftsführung erweitert: Heiner Weber (42) rückt ab sofort in die Führungsriege des Düsseldorfer Unternehmens auf. Er arbeitet seit 13 Jahren für den HSBC-Konzern.Von 1999 bis 2002 leitete Weber den Vertrieb von Aktienfonds der HSBC Investments. Anschließend übernahm er die Leitung des Bereichs Vertrieb Asset Management. Darunter fällt die Vermarktung aller vermögensverwaltenden Produkte des Unternehmens in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa.Sprecher der Geschäftsführung in Deutschland bleibt Bernd Franke. Christian Heger leitet nach wie vor den Bereich Fondsmanagement. Weitere HSBC-Geschäftsführer sind Thies Clemenz und Heiner Weber, die das operative Geschäft beziehungsweise die Produktentwicklung verantworten.