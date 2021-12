HSH Real Estate steigt bei Bit ein

Noch steht die Übertragung unter dem Vorbehalt, dass die Kartellbehörden zustimmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Zuvor hatte Aragon die 20 Prozent Bit-Anteile des im Januar ausgeschiedenen Vorstands Jan Bäumler übernommen. Aragon hält damit 54,9 Prozent an Bit. Weitere Beteiligungen in Höhe von 20 Prozent hält Bit-Vorstand Sascha Sommer. Sein Vertrag wurde im Zuge der Neuaufstellung um fünf Jahre verlängert. Die Beteiligung der HSH Real Estate an Bit wurde zur Stärkung des Unternehmens vorgenommen, da im Marktsegment der Handelsplattformen für geschlossene Fonds eine Konsolidierungswelle erwartet wird. Um weiter wachsen zu können, habe die Transaktion das notwendige Kapital bereitgestellt, so Sommer. Die HSH Real Estate hingegen will über Bit den Zugang zu freien Finanzdienstleistern nutzen. Zur HSH Real Estate gehört der Fondsinitiator HGA Capital.