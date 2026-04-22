Wegen Erfolgs geschlossen: So heißt es ab dem 30. Juni für den Mischfonds Huber Portfolio Sicav des bekannten Fondsmanagers Peter E. Huber. Die Hintergründe.

Peter E. Huber: Der auf den Namen des bekannten Fondsmanagers lautende Mischfonds „Huber Portfolio“ will ab Jahresmitte kein Geld mehr annehmen.

Der antizyklische Multi-Asset-Fonds Huber Portfolio Sicav (ISIN: LU2372459979) hat sich zum Opfer seines eigenen Erfolgs entwickelt: Binnen eines Jahres hat sich das Fondsvermögen auf 1,3 Milliarden Euro verdreifacht. Die anhaltenden Mittelzuflüsse erschweren es laut dem Bad Homburger Vermögensverwalter Taunus Trust zunehmend, die antizyklische Anlagestrategie umzusetzen – denn die Mittel ließen sich kaum noch zu den angedachten Bedingungen anlegen.

Nachdem der aktive Vertrieb bereits eingestellt und bestehende Anteilseigner mehrfach informiert wurden, reichten diese Maßnahmen offenbar nicht aus: Die Zuflüsse rissen nicht ab. Taunus Trust zieht nun die Konsequenz und verhängt zum 30. Juni 2026 um 17:00 Uhr einen Hard Close – die Ausgabe neuer Fondsanteile wird bis auf Weiteres vollständig eingestellt. Bestehende Aktionäre können ihre Anteile weiterhin jederzeit zurückgeben.

„Der Hard Close unseres Huber Portfolio Sicav ist aus meiner Sicht erforderlich, damit ich langfristig meinen antizyklischen Investmentansatz uneingeschränkt umsetzen und die mir anvertrauten Kundengelder bestmöglich betreuen kann“, lässt sich Fondsmanager Peter E. Huber in einer Mitteilung von Taunus Trust zitieren.

Bekannter Value-Investor

Peter E. Huber – das mittlere Initial gehört für ihn zur Unterscheidbarkeit dazu – zählt zu den bekanntesten antizyklisch agierenden Value-Investoren Deutschlands. Der 1950 geborene Kapitalmarktexperte war jahrzehntelang das Gesicht von Starcapital, das er maßgeblich aufgebaut hatte, bevor er sich 2018 zur Ruhe setzen wollte.

Eigentlich. Denn 2020 stieg Huber als Partner beim Vermögensverwalter Taunus Trust ein, wo er seither seine antizyklische Investmentphilosophie weiterführt. Erst Anfang 2026 gab Huber das Management des dort ebenfalls gemanagten globalen Aktienfonds TT Contrarian Global an Jan David Meyer ab, um sich künftig vollständig auf seinen Flaggschifffonds Huber Portfolio konzentrieren zu können.

Die Gesellschaft Taunus Trust sitzt in Bad Homburg, beschäftigt 20 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von aktuell rund 7,5 Milliarden Euro.