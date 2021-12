Martin Hüfner 30.03.2015 Lesedauer: 1 Minute

Hüfners Wochenkommentar The „New Normal“ is the The „Old Normal“

Jeder fragt derzeit, wann die Zinsanhebung in den USA beginnt und wie sie wirkt. Wichtiger aber ist, warum die Federal Reserve das überhaupt tut. Ziel der US-Notenbank scheint zu sein, die in Unordnung geratenen monetären Verhältnisse in den Vereinigten Staaten wieder zurechtzurücken, was für die Anleger eine gute Nachricht mit sich zieht.