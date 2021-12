Hüte, Schwerter und Schaukelpferde: Die ungewöhnlichsten Sachwert-Investments

Wenn es um Anlagen in Sachwerte geht, denken die meisten in erster Linie an Immobilien, Gold und andere Edelmetalle. Dass man auch mit anderen, wesentlich ungewöhnlicheren Investments ansehnliche Renditen erzielen kann, zeigt das Buch von Toby Walne „101 Extraordinary Investments“ . In unserer Bildstrecke zeigen wir Ihnen zehn der ungewöhnlichsten Investments.