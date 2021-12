Huk-Coburg-Bausparkasse mit neuem Vorstand

Heller ist 47 Jahre alt und wuchs in Crailsheim auf. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth.1986 begann Tobias Heller seine berufliche Laufbahn, in der er Erfahrungen in mehreren leitenden Positionen bei Banken und Bausparkassen sammelte. Dabei führte ihn seine Karriere auch nach Prag und nach Wien.