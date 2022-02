Für HR und mehr Huk-Coburg baut Vorstand um

Helen Reck rückt in den Vorstand der Huk-Coburg auf. Seit einem Jahr gehört sie dem Versicherer an und verantwortete bislang als Generalbevollmächtigte den Personalbereich, Recht und Compliance. Als Vorständin übernimmt sie jetzt zusätzlich die Abteilung Konzern-Services.

In diesem Zuge ändern sich auch die Aufgaben für Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann und Vorstandsmitglied Daniel Thomas. Heitmann verantwortet neben der Strategie nun auch neue Geschäftsfelder, die Revision, das Risikomanagement, Rückversicherung und Unternehmenskommunikation. Thomas legt seinen Arbeitsschwerpunkt auf die Betriebsorganisation, digitale Dienste und IT.

Vor ihrer Zeit bei Huk-Coburg arbeitete Reck als Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company und in der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer. „Helen Reck hatte einen hervorragenden Einstieg in der Huk-Coburg“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Schradin. „Sie hat ihren breiten Erfahrungsschatz sehr schnell unter Beweis gestellt. Innerhalb weniger Monate hat sie die Huk mit Blick auf die Transformation in neue Arbeitswelten deutlich entwickelt.“