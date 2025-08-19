Auch wenn sich das Kfz-Geschäft bei der Huk-Coburg deutlich gebessert hat, bleibt Vorstandschef Heitmann vorsichtig. Bei Ersatzteil- und Reparaturpreisen gibt er keine Entwarnung.

Die Huk-Coburg, größter deutscher Kfz-Versicherer, kämpft trotz starkem Neugeschäft und verbesserten Zahlen weiterhin mit überdurchschnittlich steigenden Reparaturkosten. Vorstandschef Klaus-Jürgen Heitmann warnt in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) vor anhaltenden Kostensteigerungen und schloss weitere Beitragsanpassungen nicht aus.

Ersatzteilpreise als Hauptkostentreiber

Besonders deutliche Kritik übt Heitmann an der Preispolitik der Automobilhersteller. „Über die Hälfte einer Werkstattrechnung entfällt heute auf die Ersatzteilpreise“, erklärt der Huk-Coburg-Chef im „FAZ“-Interview. Das Problem sieht er in der Marktmacht der Anbieter: „Es gibt hier weiterhin ein Liefermonopol der Hersteller für die Autoersatzteile. Die Preisgestaltung liegt einzig und allein bei den Autoherstellern.“ Die andere Hälfte der steigenden Werkstattkosten führte er auf die„ kräftig steigenden Stundenlöhne in den Werkstätten“ zurück.

Werkstattkosten steigen dreimal stärker als allgemeine Inflation

Der Top-Manager sieht derweil keine Entspannung bei den Reparaturkosten. „Unsere Hoffnung, dass sich der Anstieg der Reparaturkosten der allgemeinen Inflation annähert, hat sich nicht erfüllt“, so Heitman. „Die Werkstattpreise steigen mit 7 bis 8 Prozent weiterhin dreimal so stark wie die Verbraucherpreise.“

Weitere Beitragsanpassungen drohen: „Wir stehen knapp an der Wasserlinie“

Auf die Frage der „FAZ“ nach weiteren Beitragserhöhungen im kommenden Jahr gibt Heitmann eine ausweichende, aber dennoch deutliche Antwort: „Sagen wir mal so: Die Schadenkosten steigen weiter. Sollten in diesem Jahr noch Elementarschäden aus Unwettern hinzukommen, könnte die Kfz-Versicherung nur noch knapp profitabel sein. Wir stehen knapp an der Wasserlinie.“

Begrenzte Einflussmöglichkeiten der Versicherer

Als Versicherungsunternehmen sieht sich die Huk-Coburg den Kostensteigerungen weitgehend machtlos gegenüber. „Auf die Ersatzteilpreise der Hersteller können wir nicht einwirken“, räumt Heitmann ein.

„Bei den Stundensätzen in den Werkstätten haben wir einen gewissen Einfluss, zum Beispiel über unser Werkstattnetz.“ Doch selbst hier seien die Möglichkeiten begrenzt, da Huk-Partner von Schwierigkeiten berichten, geeignetes Personal zu finden. Der Fachkräftemangel treffe auch die Werkstätten. Das schlägt sich laut Heitmann in den Preisen nieder.

Ansonsten kann Heitmann nur ein bekanntes Instrument als Antwort ins Feld führen, das viele Versicherer in den Zeiten der Krise der Kfz-Versicherung schon bemüht haben: die Werkstattbindung. „Wir garantieren den Werkstätten ein bestimmtes Auftragsniveau, was uns diese mit besseren Konditionen honorieren.“ Kunden profitierten von der Werkstattbindung über die um ein Fünftel günstigeren Beiträge. Heitmann: „Drei Viertel unserer Kunden entscheiden sich für diesen Tarif.“

Schaden-Kosten-Quote: Vorsichtige Erholung erwartet

Für das laufende Jahr zeigt sich Heitmann verhalten optimistisch bezüglich der für das Geschäft wichtigen Schaden-Kosten-Quote, die angibt, wie viel Prozent der Beitragseinnahmen für Schäden aufgewendet werden müssen. „Aller Voraussicht wird sie für den Gesamtmarkt wieder unter 100 fallen.“ Dies sei „im Wesentlichen auf die Beitragserhöhungen zurückzuführen, die rund 14 Prozent betragen haben.“

Allerdings dämpfte der Huk-Chef zu große Erwartungen: „Die Schaden-Kosten-Quote wird sich aber wahrscheinlich um weniger als die Hälfte der Beitragserhöhungen verbessern.“ Dies bedeute, dass trotz der deutlichen Prämienerhöhungen die strukturelle Kostenproblematik nur teilweise gelöst sei.

Rekordwachstum trotz Marktturbulenzen und Kündigungswelle

Ungeachtet der strukturellen Kostenproblematik verzeichnet die Huk-Coburg laut Heitmann ein außergewöhnlich starkes Neugeschäft. „Das Geschäft hat sich schon im vergangenen Jahr gegenüber 2023 deutlich verbessert. Der Start in das neue Geschäftsjahr fiel erfreulich aus“, berichtet Heitmann im „FAZ“-Interview. Man 300.000 und 400.000 Verträge im Bestand hinzugewinnen.

„Wir werden im Neugeschäft auch in diesem Jahr sowohl in der Kfz-Versicherung als auch in den Unfall- und Sachversicherungen neue Rekorde aufstellen. Vom Kundenzuspruch läuft es ausgesprochen gut.“ Die Anzahl der Kündigungen sei 2024 im Vergleich zu Wettbewerbern prozentual dagegen gering ausgefallen.

Branchenkonsolidierung vorhergesagt

Langfristig rechnet der Vorstandsvorsitzende mit einer grundlegenden Bereinigung des deutschen Versicherungsmarktes. „Von dieser muss ausgegangen werden“, sagt Heitmann der „FAZ“ mit Blick auf eine mögliche Konsolidierung. Die Gründe sieht er in strukturellen Vorteilen größerer Anbieter: „Das liegt zum einen an der Einkaufs- und Steuerungskraft im Schadenmanagement. Hinzu kommen die notwendigen Investitionen in Technologie und Digitalisierung.“

Als weiteren Faktor nannte er regulatorische Anforderungen: „Schließlich erfordert die Regulatorik einen hohen Personalaufwand.“ Bezüglich eigener Akquisitionspläne hält sich Heitmann zurück: „Auf der aktiven Suche nach einem Übernahmekandidaten sind wir nicht. Wird uns etwas Interessantes angeboten, ist es möglich, dass wir das anschauen.“

Schadenbearbeitung: Langer Kampf nach Corona-Rückständen

Ein sensibles Thema bleibt für die Huk-Coburg die Schadenbearbeitung, wo das Unternehmen noch immer mit den Folgen der Corona-Pandemie kämpft. „Wir haben hier unsere Kapazitäten deutlich erhöht und kommen gut voran“, berichtet Heitmann, räumt aber auch Versäumnisse ein:

„In der Corona-Pandemie sind die Schäden im Monat zeitweise um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen. Bis Ende 2021 blieb es sehr ruhig, doch in den Jahren danach kamen die Schäden mit voller Wucht zurück. Der Bedarf an zusätzlichen Mitarbeitern stieß dann aber auf einen völlig veränderten Arbeitsmarkt. Um das Personal zu akquirieren, brauchten wir eine gewisse Zeit. Das hätte vielleicht auch schneller gehen können, muss ich selbstkritisch hinzufügen.“

Derzeit liege man deutlich unter der Hälfte der damaligen Höchststände. Heitmann: „Das ist noch nicht gut, aber ein Fortschritt. Die Situation hat sich deutlich verbessert, wir bauen aber weiterhin Personal auf.“ Bis Ende des Jahres solle „diese Phase zusammen mit der Ausbildung neuer Mitarbeiter abgeschlossen sein“.

Elementarschäden: Alternative zu einer möglichen Pflichtversicherung

Bei der politisch seit langem diskutierten Pflichtversicherung gegen Elementarschäden positioniert sich Heitmann klar ablehnend. „Eine solche Pflichtversicherung wäre der Zwang, sich gegen Schäden am Eigentum zu versichern. Das halten wir im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft für falsch“, erklärt er im Interview. Der Unterschied zur gesetzlich vorgeschriebenen Kfz-Haftpflicht sei fundamental. Die Motivation sei hier eine völlig andere.

Als Alternative verweist Heitmann auf das britische Modell „Flood Re“. Dort sei 2016 ein Versicherungssystem etabliert worden, das auch hochwassergefährdeten Haushalten bezahlbaren Versicherungsschutz ermögliche – ohne Pflichtversicherung. „Das System wird dabei solidarisch mit einer Abgabe über alle Verträge finanziert.“

Ausblick: Weniger Wahlfreiheit für Versicherte?

Auf die Frage nach künftigen Einschränkungen der Kundenwahlfreiheit sagt der Konzernchef: „Wir werden in Zukunft stärker darüber diskutieren müssen, wie wir die stark steigenden Kosten in unterschiedlichen Versicherungssparten besser in den Griff bekommen.“ Die Werkstattbindung werde von Kunden gut angenommen. Die meisten Werkstätten könnten fast jedes Auto reparieren.

Heitmann weiter: „Das muss aber nicht der Fall sein, wenn es um die Behandlung der Patienten durch Ärzte geht. Jedoch muss darüber nachgedacht werden, wie das günstigere und genauso wirksame Medikament anstelle der teuren Alternative eingesetzt werden kann.“