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Versicherungen

Huk-Coburg Rechtsschutzversicherung mit 2 neuen Vorständen

Rechtsschutzversicherung Huk-Coburg mit neuen Vorständen

Nico Zachert und Michael Müller sind neue Vorstände der Huk-Coburg-Rechtsschutzversicherung. Sie folgen auf Rainer Neckermann, der im September in den Ruhestand wechselt.

Michael Müller
Michael Müller: Der neue Vorstand der Huk-Coburg Rechtsschutzversicherung gehört bereits seit 1990 dem Unternehmen an. | Bildquelle: Huk-Coburg
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Zum 1. Juli rücken Nico Zachert (50) und Michael Müller (51) in den Vorstand der Huk-Coburg-Rechtsschutzversicherung auf. Zachert übernimmt – zusätzlich zu seinen Aufgaben als Leiter der Abteilung Recht und Compliance – den Vorstandsbereich Governance und Schadenstrategie. Müller leitet künftig, ebenfalls zusätzlich zu seiner Funktion als Leiter der Abteilung Kraftfahrt Betrieb, den Bereich Betriebsorganisation.

 

 

Zachert und Müller folgen auf Rainer Neckermann (64), der ab September in den Ruhestand wechselt. Sie führen das Unternehmen zukünftig gemeinsam mit Anne von Häfen (37). Sie übernahm am Jahresanfang das Vorstandsressort Rechtsschutz Betrieb von Detlef Frank (63), der sich nun wieder voll auf sein Amt beim Direktversicherer Huk24 konzentriert.

Zachert leitet seit Mai 2021 die Abteilung Recht und Compliance der Huk-Coburg. Zuvor war er unter anderem langjähriger Leiter Recht und Compliance bei der FMS Wertmanagement Anstalt des öffentlichen Rechts.

Müller ist seit 1990 bei der Huk-Coburg

Müller ist seit 1990 in der Huk-Coburg tätig. Der studierte Betriebswirt durchlief in dieser Zeit verschiedene Bereiche und hat seit 2014 die Produkt- und Prozessverantwortung für die Autoversicherung inne.

Die promovierte Betriebswirtin von Häfen hat zuvor Mathematik studiert und startete ihre Karriere in leitenden Funktionen beim Düsseldorfer Rechtsschutzversicherer Arag. Zuletzt leitete sie dort die Hauptabteilung Produktmanagement und Data Analytics.

Svetlana Kerschner studierte BWL an der DHBW Mannheim sowie Publizistik, Psychologie und Komparatistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Anschließend absolvierte sie von 2009 bis 2010 ein Volontariat bei DAS INVESTMENT, wo sie seit 2011 als Redakteurin arbeitet. Ihr Schwerpunkt sind aktuell die Versicherungsthemen. Mehr über Svetlana Kerschner
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