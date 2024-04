Die Rating-Agentur Franke und Bornberg hat erstmalig ein Rating zu Tierhalterhaftpflichtversicherungen (THV) für Hunde und Pferde veröffentlicht. Insgesamt untersuchten die Studienautoren dafür 292 Tarife. Bestnoten gab es nur für 3,7 Prozent der Hunde-THV und 10,2 Prozent der THV-Tarife für Pferde.

Privathaftpflicht reicht bei Hunden und Pferden nicht aus

Dass Tierhalter für Schäden haften müssen, die von ihren Haustieren verursacht werden, ist gesetzlich geregelt. Konkret sind die Tierhalter laut Paragraf 833 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch zu Schadenersatz verpflichtet, wenn „durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt“ wird. Die private Haftpflichtversicherung übernimmt Schäden durch Kleintiere inklusive Katzen. Die Besitzer von Hunden und Pferden sollten jedoch mit einer separaten Tierhalterhaftpflichtversicherung vorsorgen. Für Hundehalter besteht in sechs Bundesländern sogar eine Versicherungspflicht.

Tierhalterhaftpflichtversicherung auf dem Prüfstand

Von dem Erstrating zur THV erhoffen sich Franke und Bornberg, einen Wettbewerb um die besten THV-Tarife ins Laufen bringen. Laut Michael Franke, dem geschäftsführenden Gesellschafter des Analysehauses, sind die Qualitätsunterschiede aktuell beträchtlich. Für das Rating habe man wesentliche Qualitätskriterien für eine gute THV entwickelt. Zentrale Aspekte sind dabei die Deckungssumme, Ausfalldeckung sowie die Mitversicherung von Schäden an gemieteten und geliehenen Sachen. Zudem fließen bewährte PHV-Leistungen wie die Versehensklausel oder eine Best-Leistungs-Garantie ein. Das Rating unterscheidet Tarife für Hunde- und Pferdehalter.

So funktioniert die Methodik

Als Quellen für das Rating nutzt Franke und Bornberg nach eigenen Angaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, den Versicherungsschein und Geschäftsberichte.

Die getesteten Tarife wurden zunächst auf ihr Leistungsangebot hin überprüft, das heißt, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden. In einem zweiten Schritt wurde die Qualität der jeweiligen Regelungen auf einer Skala von null bis 100 (von der schlechtesten zur besten Ausprägung) eingeordnet. Anschließend wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet.

Am Ende des Bewertungsverfahrens wird jedes Produkt auf Basis seiner Gesamtwertung der entsprechenden Ratingklasse zugeordnet. Die Einstufung erfolgt in einer der sieben Bewertungsklassen von „FFF+“ (hervorragend) bis „F-“ (ungenügend). Die Studienautoren weisen darauf hin, dass „geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen“. Zudem würden Mindeststandards berücksichtigt. Weitere Informationen zur Methodik der Untersuchung sind in den Bewertungsgrundlagen nachzulesen.

Die besten THV-Tarife für Hundehalter

Statista zählt 2023 10,5 Millionen Hunde in deutschen Haushalten. Im Rahmen der Studie wurden 164 Tarife von 83 Anbietern für das Rating Hundehalter-THV untersucht. Nur sechs Tarife (3,7 Prozent) erreichen die Bestnote „FFF+“. In alphabetischer Reihenfolge handelt es sich dabei um Tarife der Versicherer Adcuri (Barmenia), Alte Leipziger, Barmenia, GVO, Universa und Württembergische. Zudem erhält immerhin rund jeder fünfte Tarif (22,0 Prozent) ein Sehr gut (FFF).

Fast genauso viele Tarife (3,1 Prozent) landen in der untersten Bewertungsklasse „F-“. Fast jeder vierte Tarif ist nur ausreichend (F+) oder schlechter. Ein in Vergleich zu anderen Ratings ein überdurchschnittlicher Wert. Knapp die Hälfte aller Angebote bewegt sich im Mittelfeld (FF+ und FF).

Die Studienautoren beobachten zudem eine große Spanne bei den Prämien: Beispielsweise zahlen Halters eines Labradors je nach Tarif rund 60 bis 150 Euro im Jahr. Bei anderen Rassen und vor allem bei den sogenannten Listenhunden, deren Haltung genehmigt werden muss, kann die Prämie deutlich höher liegen. Je nach Gesellschaft sind auch Nachlässe bei mehreren Hunden möglich.

Die besten THV-Tarife für Pferdehalter

Laut Statista haben 2023 rund 890.000 Personen in Deutschland ein Pferd besessen. Für das Rating der Pferdehalter-HV haben die Initiatoren der Studie 128 Tarife von 71 Gesellschaften verglichen. Jeder zehnte (13 Tarife) erhält die Bestbewertung „FFF+“. Für einen oder mehrere Pferdehalter-Haftpflichttarife mit der Bestnote ausgezeichnet wurden dabei zehn Versicherer: Adcuri (Barmenia), Alte Leipziger, Arag, Barmenia, Gothaer, GVO, Helvetia, NV-Versicherungen, Prokundo (Volkswohl Bund) und Württembergische.

23,4 Prozent der Tarife sichern sich die zweitbeste Note. Das Mittelfeld ist mit knapp 44 Prozent der untersuchten Produkte besetzt. Auch in diesem Rating kommt fast ein Viertel der Offerten nicht über ein Ausreichend hinaus. Offen lassen die Studienautoren, welche konkreten Schwächen diese Tarife haben.

Die Prämienunterschiede fallen ebenfalls sehr deutlich aus: Die Spanne reicht von gut 90 bis 320 Euro. Wie bei den Tarifen für Hundehalter sind ebenfalls Nachlässe bei mehreren versicherten Tieren möglich.