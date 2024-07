Mit einem klaren Blick auf die Bedürfnisse institutioneller Investoren, insbesondere Stiftungen, hat die Hansen & Heinrich AG im Laufe von mehr als zwei Jahrzehnten ein tiefes Verständnis für deren Anforderungsprofil entwickelt. Diese Prinzipien bilden die Basis für den H&H Stiftungsfonds, der als skalierbare Lösung für Anleger mit ähnlichem Profil konzipiert wurde. So bietet sich auch für private Investoren eine Möglichkeit, von den bewährten Prinzipien dieser Anlegergruppe zu profitieren. Drei wesentliche Herausforderungen bilden den Kern der Anlageziele: langfristiger Kapitalerhalt, Ausschüttungsorientierung und die Einbeziehung nachhaltiger Anlagekriterien.

1. Kapitalerhalt

Gemeinnützige Investoren, wie beispielsweise Stiftungen, verfolgen typischerweise, anders als Privatpersonen, einen sehr langen Anlagehorizont. Eine Stiftung besteht auch über den Tod des Stifters hinaus (beziehungsweise begründet sich mit dessen Ableben) und hat somit, in der Theorie, einen ewigen Anlagehorizont. Um den Stiftungszweck aufrecht zu erhalten und eine kontinuierliche Ausschüttung für dessen Finanzierung zu gewährleisten, ist es elementar, dass das Stiftungskapital erhalten bleibt und nicht im Laufe der Jahre verzehrt wird. Große Schwankungen im Kapitalstock sollen grundlegend vermieden, beziehungsweise begrenzt werden.

2. Ausschüttungsorientierung

Stiftungen sind grundlegend auf planbare und ausschüttungsfähige Erträge in regelmäßigen Intervallen angewiesen. Darüber hinaus sollte die Höhe der Ausschüttung nicht zu sehr schwanken. Zu diesem Zweck wird ein großer Teil des Kapitals typischerweise sowohl in Unternehmens- als auch in Staatsanleihen allokiert, um Erträge, die sowohl zeitlich als auch in ihrer absoluten Höhe planbar sind, zu erwirtschaften.

3. Fokus auf Nachhaltigkeit

Da es sich von Natur aus um „ewige Anleger“ handelt, haben diese auch ein inhärentes Interesse am Fortbestehen der Lebensqualität auf unserem Planeten. Somit setzen viele der Institutionen einen Fokus auf nachhaltige Anlagen. Umstrittene Geschäftsaktivitäten wie die Produktion von Waffen, Kinderarbeit, Pornografie oder Umsätze mit Alkohol werden daher in der Praxis ausgeschlossen oder auf einen sehr geringen Schwellenwert begrenzt.

Warum das Anlagekonzept für Privatanleger aufgeht

Hansen & Heinrich wurde immer wieder nahegelegt, dass ein Fonds, der diese drei Kriterien verfolgt, auch bei einer Reihe von Privatanlegern auf großes Interesse stieße. In intensiver Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern aus dem Stiftungs-Segment wurde im Jahr 2018, unter Berücksichtigung der gemeinsam erarbeiteten Anlagerichtlinien, dann der H&H Stiftungsfonds aufgelegt, um eine skalierbare Lösung für Anleger mit diesem Anforderungsprofil zu schaffen. Mittlerweile existieren vier Anteilsklassen – zwei für steuerbefreite, institutionelle Anleger und zwei weitere Anteilsklassen für Privatanleger. Gerade der Aspekt der jährlich planbaren und konstanten Ausschüttungen bei einer geringen Zielvolatilität stößt auf großes Interesse.

Der H&H Stiftungsfonds bietet Privatanlegern in der Entnahmephase eine attraktive Option, indem er ihre Bedürfnisse nach Kapitalerhalt und planbaren Ausschüttungen anspricht. Während sich Privatanleger ihrem Ruhestand nähern, suchen sie nach stabilen Anlagemöglichkeiten, die langfristig Erträge bieten und gleichzeitig das Risiko minimieren können. Der Fonds konzentriert sich darauf, diese Ziele zu erreichen, indem er eine ausgewogene Mischung aus verschiedenen Anlageklassen kombiniert.

Typischerweise wollen Privatanleger ihre Aktienquote mit zunehmendem Alter, je näher sie an ihre Entnahmephase kommen, abbauen. Gründe dafür sind die Reduzierung der Volatilität und ein wechselnder Fokus von Kapitalmehrung in Richtung (realer) Kapitalerhalt und Ausschüttungsorientierung.

Solange Anleger die Zeit haben, Korrekturphasen am Aktienmarkt auszusitzen, oder sogar ihre Sparquote erhöhen (Stichwort: Cost-Average-Effekt), müssen zeitweilig schwache Märkte keinen dauerhaften Verlust bedeuten und können sogar langfristig Chancen darstellen. Gegen Ende des Arbeitslebens sind Anleger eher auf ihr angespartes Kapital sowie eine Rente angewiesen. Hohe Schwankungen können für Anleger in der Entnahmephase negative Konsequenzen haben und sind daher zu vermeiden.

Hierbei kann der H&H Stiftungsfonds, mit seinem Fokus auf planbaren, ausschüttungsfähigen Erträgen bei geringer Kurschwankung und langfristigem Kapitalerhalt, eine interessante Option für Privatanleger in der Entnahmephase darstellen.

Fokus auf Erträge

Für die Erzielung der ausschüttungsfähigen Erträge werden drei potenzielle Ertragsquellen herangezogen:

Es wird Kapital in Anleihepapiere von Unternehmen und Staaten allokiert, um eine zeitlich und absolut planbare Ausschüttungskomponente zu erwirtschaften.

Stetig steigende Einnahmen aus Dividenden internationaler Qualitätsaktien mit einem Fokus auf langfristige Profitabilität, Gewinn- und Dividendenwachstum bilden die zweite fundamentale Säule der ausschüttungsfähigen Erträge.

Als dritte Säule der ausschüttungsfähigen Erträge fungiert die Vereinnahmung von Stilhalterprämien, welche es dem Fondsmanagement auch in Zeiten von Null- und Negativzinsen ermöglicht, eine konstante Ausschüttung zu erzielen. Darüber hinaus stellt die Vereinnahmung von Stillhalterprämien einen relevanten Beitrag zur Verringerung der Volatilität des Gesamtportfolios dar.

So soll den ersten beiden Anlagezielen, realer Kapitalerhalt (mit Aktien über Kurszuwächse und Dividendensteigerungen) und schwankungsunabhängige Ausschüttungen (über Zinseinnahmen, Stilhaltererträge sowie Einnahmen aus Dividendenzahlungen), Rechnung getragen werden. Ein transparenter Nachhaltigkeitsprozess im Sinne des Artikels 8 der EU-Offenlegungsverordnung sowie ein unabhängiges Controlling stellen sicher, dass bei den Anlageentscheidungen sozial und ökologisch verantwortliche Investitionskriterien berücksichtigt werden.

Durch seinen Fokus auf nachhaltige und konservative Anlagestrategien bietet der Fonds Privatanlegern die Möglichkeit, von den bewährten Prinzipien institutioneller Anleger, wie Stiftungen, zu profitieren und ihre Anlageziele erfolgreich umzusetzen.

Mögliche Einsatzbereiche des Fonds in einem Portfolio:

Liquiditätsersatz

Rentenäquivalenz

Qualitätsaktienbaustein

Nachhaltiger Aktienbaustein

Nicht/gering korrelierte Anlage

Klassischer Basisbaustein

Einkommensbaustein

Impact-Baustein

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Bei einer Anlage in einen Fonds handelt es sich um eine risikobehaftete Anlage, so dass die Anleger des Fonds einen Wertverlust bis zu einem Betrag erleiden können, der einem Totalverlust des gesamten in die Anteile an dem Fonds investierten Kapitals entspricht. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger über eine angemessene und ausreichende Liquidität verfügen, um einen Totalverlust ihrer Anlage in den Fonds wirtschaftlich tragen zu können. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte der Anleger auch die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte hinsichtlich der Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt dargestellt sind, berücksichtigen. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des H&H Stiftungsfonds können dem Webdokument entnommen werden. Dieses finden Sie unter https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A3DD911/downloads.