Svetlana Kerschner 08.07.2009 Aktualisiert am 28.01.2020 - 09:14 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Huser New Horizon-Fonds in Deutschland zugelassen

Der Aktienfonds Huserinvest Funds - Huser New Horizon (WKN A0X8KU) kann ab sofort in Deutschland vertrieben werden. Der Fonds wurde am 10. Juni von der Schweizer Vermögensverwaltung Huserinvest gemeinsam mit den Investmenthäusern PMG Fonds Management und Alceda Fund Management aufgelegt.