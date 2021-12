Christian Hilmes 05.02.2008 Lesedauer: 1 Minute

HVB: Euro-Aktien mit Deckel aber ohne Risiko

Die Hypovereinsbank Structured Invest legt einen neuen Investmentfonds auf, der wie ein Garantiezertifikat funktioniert. Der Rolling Protect 1SI (WKN: A0M7SN) beteiligt Anleger an der positiven Wertentwicklung des Aktienindex DJ Euro Stoxx 50 in den kommenden fünf Jahren. Allerdings ist bei einem Zuwachs von 45 bis 55 Prozent Schluss. Die genaue Höhe des sogenannten Caps wird erst bei der Fondsauflegung am 14. März festgelegt.