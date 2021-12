HVB-Fonds: Nach Bonus jetzt Express

Die Hypovereinsbank (HVB) kommt mit einem neuen strukturierten Fonds an den Markt, der wie ein Express- Zertifikat investiert. Diese Strategie bildet der Rolling Express Bonus 1 (WKN: A0NA2C) mit Hilfe von Derivaten ab. Deren Basiswert ist jeweils das Euroland-Börsenbarometer Dow Jones Euro Stoxx 50. Bisher hat das Unternehmen vor allem reine Bonusfonds offeriert. „Wir wollen Anlegern mit dem neuen Fonds erstmals ein Produkt ohne Laufzeitende anbieten, das die Express-Strategie verfolgt“, erklärt HVB-Zertifikateexperte Holger Schmid.Der Fonds wird am 14. Mai aufgelegt. Wenn der Index nach 14 Monaten höchstens 10 Prozent verloren hat, ist die erste Investitionsperiode vorzeitig beendet und der Anlagebetrag wird plus Expressrendite von bis zu 7,8 Prozent wieder im Fonds angelegt. Ansonsten verlängert sich die Investitionsperiode um ein Jahr. Dieser Vorgang wiederholt sich bis zu vier Mal. Wird an keinem der Stichtage die Bedingung für die Expressrendite erfüllt, gibt es zumindest einen Bonus oder die Indexentwicklung, falls sie besser ist. Bedingung: Der Euro Stoxx 50 ist nie unter die Grenze von 50 Prozent des Startniveaus gefallen. Sonst gibt es nur die Indexentwicklung als neuen Fondswert.Der Ausgabeaufschlag liegt bei 4 Prozent. Außerdem werden zu Beginn jeder neuen Investitionsperiode 2 Prozent des Fondswerts fällig. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,3 Prozent.