HVB-Zertifikat: Carmignac Patrimoine mit Garantie

Anleger partizipieren allerdings auch nicht vollständig am Erfolg des Carmignac Patrimoine: Maßgeblich für die Entwicklung des Zertifikats ist der Durchschnitt der Fondspreise an zehn halbjährlichen Bewertungstagen.



Bei einem eher defensiven auf Werterhalt ausgerichteten Produkt mit relativ gleichmäßiger Wertentwicklung führt das fast zwangsläufig zu deutlichen Einbußen, weil in den Durchschnitt auch die kurzfristigen Wertentwicklungen über 6, 12 und 18 Monate eingehen.



Die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 28. Oktober; fällig werden satte 4 Prozent Ausgabeaufschlag.