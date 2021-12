Hypothekenbank Frankfurt Commerzbank löst Tochter auf

Die Hypothekenbank Frankfurt wird früher aufgelöst als zunächst vorgesehen. Die Commerzbank-Tochter solle wegen rapide schrumpfender Bestände schneller als ursprünglich geplant vollständig abgewickelt werden, zitiert dieden Halbjahresbericht des einst größten Immobilien-Finanziers. Beim Abbau der Immobilienkredite ist die ehemalige Eurohypo deutlich schneller vorangekommen als gedacht. "Derzeit wird geprüft, wie mit den noch vorhandenen Assets der Hypothekenbank Frankfurt weiter verfahren werden soll", hieß es weiter in dem Bericht. Sie könnten ganz oder teilweise an den Mutterkonzern übertragen, aber von den restlichen Mitarbeitern der Hypothekenbank betreut werden. Auch der Abbau der Belegschaft soll schneller gehen als geplant. Im ersten Halbjahr sei dazu ein Sozialplan vereinbart worden, erklärte die Hypothekenbank. Die inländischen Filialen werden Ende September geschlossen, die vier im Ausland ebenfalls noch in diesem Jahr. Die Nachrichtenagenturhatte Ende 2014 gemeldet, dass die Hypothekenbank Frankfurt womöglich schon Ende 2016 Geschichte sein könnte. Die verbleibenden Immobilienportfolios würden dann voraussichtlich in die Mittelstandsbank integriert. Die Commerzbank hatte sich vor drei Jahren entschieden, ihr Immobilien-, Schiffs- und Staatsfinanzierungsgeschäft aufzugeben.