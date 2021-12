Hypovereinsbank Neuer Leiter Private Banking

Bernhard Brinker verantwortet künftig das Private Banking bei der Hypovereinsbank. Zum 1. Juli 2014 übernimmt der 47-Jährige als Bereichsvorstand die Verantwortung für das an vermögende Kunden gerichtete Privatkundengeschäft. Er folgt damit auf Jürgen Danzmayr. Der Vorstandsvertrag des 64-Jähirgen läuft am 30. Juni 2014 aus. Danach wird Danzmayr die Hypovereinsbank weiter beraten. In seiner neuen Funktion berichtet Brinker an Privatkundenvorstand Peter Buschbeck.

Brinker ist seit 2007 für die Unicredit Gruppe tätig. Zuletzt verantwortete er als Mitglied des Executive Commitees im Corporate & Investment Banking den Bereich „Financial Institutions“. Vor seinem Wechsel zur Hypovereinsbank arbeitete er zwölf Jahre bei McKinsey & Company, sechs Jahre davon als Partner.