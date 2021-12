Iain Cunningham Neuer Portfoliomanager im Multi-Asset-Team bei Investec

Investec Asset Management hat Iain Cunningham als Portfolio Manager für ihr etabliertes Multi-Asset Team gewonnen. Iain verfügt über einen langen Track Record von Multi-Asset Investments, zuletzt bei Schroder Investment Management.Iain Cunningham wird die Expertise von Investec Asset Management im Bereich Multi-Asset Investments verstärken und an Michael Spinks berichten, den Co-Head of Multi-Asset Growth von Investec Asset Management. Das 31-köpfige Multi-Asset-Team verwaltet ein großes Repertoire an Kundenlösungen, von Total Return über Relative Return Growth bis hin zu Defensive Income.„Wir freuen uns auf Iain und die Bereicherung für unser Team angesichts seiner Fähigkeiten und Erfahrungen in der Asset Allocation“, erklärt Michael Spinks. „Zusätzlich zur Portfolioverantwortung wird Iain die globalen Multi-Asset Fähigkeiten von Investec Asset Management weiterentwickeln, mit speziellem Fokus auf unsere langjährigen Relative Return Growth-Strategien.“Iain Cunningham kommt von Schroder Investment Management, wo er neun Jahre in verschiedenen Investment Management Positionen in den Bereichen Multi-Manager und Multi-Asset tätig war. Er war Co-Manager des Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fund und des Global Multi-Asset Allocation Fund. Zusätzlich verwaltete er Mandate der Global Tactical Asset Allocation und war entscheidend am Aufbau der Schroders Multi-Asset Income-Reihe beteiligt. Zudem führte er das Währungsresearch des Multi-Asset Teams.