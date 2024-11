Laufzeit-ETFs profitieren von Zinssenkungsphasen

Der ETF-Anbieter iShares hat vor gut 15 Monaten mit den sogenannten iBonds eine komplett neue Produktreihe im Segment der Anleihen-ETFs auf den Markt gebracht. Während der Niedrigzinsphase der vorherigen Jahre wären Laufzeit-ETFs noch völlig uninteressant gewesen. Doch mit den Zinserhöhungen in den Jahren 2022 bis 2023 stellte sich nach langer Durststrecke wieder ein attraktives Zinsumfeld für festverzinsliche Wertpapiere ein.

Die Produktentwickler von iShares haben damit das perfekte Timing für den Start ihrer innovativen Laufzeit-ETFs ausgemacht. Denn vor wenigen Monaten begann die Europäische Zentralbank EZB damit, die Zinsen wieder zu senken und auch die US-Notenbank Fed hat im September eine neue Zinssenkungsphase eingeläutet. Seitdem hat sich das Umfeld für Anleihen noch einmal verbessert. Was erst einmal widersprüchlich klingen mag, hat folgenden Grund: Wenn sich das Zinsniveau verringert, dann profitieren die zuvor auf einem höheren Zinsniveau emittierten Anleihen davon und erzielen Kurszuwächse.

Selbstverständlich gehören Kursschwankungen auch bei iBonds dazu. Werden die Anteile jedoch bis zu ihrer Fälligkeit gehalten, sind zwischenzeitliche Kursausschläge für die Anteilseigner von geringerer Bedeutung.

iBonds: Diversifikation, Handelbarkeit und Fälligkeit

iBonds kombinieren die Eigenschaften klassischer Einzel-Anleihen, die zu einem festgelegten Zeitpunkt fällig werden, mit der Diversifikation über eine Vielzahl von Anleihen, wie sie klassische Anleihen-ETFs schon lange bieten. Darüber hinaus sind iBonds täglich flexibel handelbar.

Im Gegensatz zu klassischen Anleihen-ETFs werden iBonds jedoch bereits bei ihrer Auflage mit einer festen Laufzeit versehen und an deren Ende liquidiert. Das bedeutet: Der Wert der Anteile wird an die Anleger ausgezahlt, ganz so wie bei einer klassischen Anleihe.

Während der Laufzeit können die anfallenden Zinserträge thesauriert, also wieder angelegt, oder auch regelmäßig ausgeschüttet werden.

Welche iBonds gibt es?

Das Anlagespektrum wächst kontinuierlich. Inzwischen bietet iShares mehr als 30 iBonds an, mit denen in Unternehmensanleihen in Euro und US-Dollar sowie in US-Dollar notierte Staatsanleihen investiert werden kann. Vereinzelt stehen bei den in US-Dollar aufgelegten ETFs auch Anteilsklassen zur Verfügung, die das Währungsrisiko des US-Dollar gegenüber dem Euro absichern.

Die Fälligkeit der iBonds ist jeweils auf Ende Dezember festgelegt. Dabei erstreckt sich das Spektrum der Laufzeiten von einem bis zu zehn Jahren Restlaufzeit, konkret von Dezember 2025 bis Dezember 2034. Auch andere ETF-Emittenten, wie Xtrackers, Invesco, Amundi und BNP haben nachgezogen und inzwischen ähnliche Produkte auf den Markt gebracht. Das führt zu Vielfalt, Vergleichbarkeit und vor allem zu Wettbewerb, der Anlegern zugutekommen sollte.

iBonds für Unternehmensanleihen

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der in Unternehmensanleihen investierende iShares iBonds Dec 2028 Term Euro Corp ETF (ISIN: IE000264WWY0) überzeugt mit einer Rendite von mehr als 7,5 Prozent über ein Jahr. Dabei liegt die Volatilität über ein Jahr bei gerade einmal 3,9 Prozent. Das Fondsvolumen des erst im August 2023 in Irland aufgelegten iBonds beträgt knapp 1 Milliarde Euro. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,12 Prozent pro Jahr – den Standardkonditionen aller iBonds von iShares.

Der ETF beinhaltet mehr als 350 verschiedene festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die im Jahr 2028 fällig werden. Dabei bildet der ETF den Bloomberg MSCI December 2028 Maturity Euro Corporate ESG Screened Index ab, der nach Marktkapitalisierung gewichtet wird, wobei eine Obergrenze von 3 Prozent für jeden Emittenten gilt, um für eine breite Streuung im Index zu sorgen. Der Indexanbieter verfolgt ESG-Nachhaltigkeitskriterien und schließt darauf basierend einige Emittenten aus seinem Anlageuniversum aus.

Das Portfolio wird dominiert von Anleihen aus dem Bankenwesen, die einen Anteil von 30 Prozent ausmachen, gefolgt von Konsumgütern mit einem Anteil von gut 15 Prozent und zyklischen Konsumgütern mit rund 11 Prozent. Der überwiegende Anteil der Unternehmensanleihen stammt von europäischen Emittenten, die insgesamt 75 Prozent des Portfolios ausmachen. Gut 18 Prozent stammen von Unternehmen aus Nordamerika, der Rest verteilt sich auf Unternehmen aus anderen Regionen. Mit 22 Prozent sind französische Unternehmensanleihen am stärksten vertreten, gefolgt von US-Unternehmen mit 18 Prozent und deutschen Unternehmen mit 14 Prozent.

Die Zinserträge werden vierteljährlich ausgeschüttet und summieren sich im laufenden Jahr auf rund 3,5 Prozent. Der ETF wird am 31. Dezember 2028 fällig. Das heißt, die Anteile werden am darauffolgenden Tag automatisch zurückgegeben und der Wert an die Anteilseigner ausgezahlt.

Unternehmensanleihen in US-Dollar bevorzugt?

Anleger, die aufgrund der aktuell höheren US-Zinsen eine Anlage in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen bevorzugen, jedoch ebenfalls auf eine Restlaufzeit von rund vier Jahren setzen wollen, finden in dem thesaurierenden iShares iBonds Dec 2028 Term US-Dollar Corp ETF (ISIN: IE0000UJ3480) ein passendes Produkt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der ebenfalls im August 2023 in Irland aufgelegte ETF enthält mehr als 400 verschiedene festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die im Jahr 2028 fällig werden. Auf Basis der ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters werden Emittenten, die diese nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der dem ETF zugrundeliegende Bloomberg MSCI December 2028 Maturity US-Dollar Corporate ESG Screened Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 Prozent pro Emittent gilt.

Mit einem Anteil von mehr als 80 Prozent dominieren Unternehmensanleihen aus Nordamerika das Portfolio. Nicht-zyklische Konsumgüter und Banken machen 16 Prozent, zyklische Konsumgüter 12 Prozent der Gewichtung aus. Der Schwerpunkt der Anleihen liegt mit knapp 56 Prozent im Investment-Grade-Rating-Bereich „BBB“.

Über ein Jahr konnte ein Wertzuwachs von mehr als 12 Prozent erwirtschaftet werden, bei einer geringen Volatilität von 3,8 Prozent. Das Fondsvolumen beträgt knapp 500 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt ebenfalls bei günstigen 0,12 Prozent pro Jahr.

ETF für planbare Renditen

Die iBonds-ETFs von iShares erweitern die Möglichkeiten für aktive Anlagestrategien mit festverzinslichen Wertpapieren enorm und sind eine Bereicherung für den ETF-Markt. Allerdings sollten sich Anleger zunächst genauestens mit deren Funktionsweise vertraut machen, um keine Enttäuschungen zu erleben. Wer planbare Renditen sucht, wird hier fündig. Die Zuflüsse in iBonds im ersten Jahr zeigen, dass die Produkte vor allem von professionellen Anlegern gut angenommen wurden und längst aktiv eingesetzt werden.