Constance Riede 05.09.2014

„Ice Bucket Challenge“ Jung, DMS & Cie: Grabmeiers Eisdusche in der Sonne von Florenz

Die „Ice Bucket Challenge“ geht weiter. Am Rande des JDC Experten-Kongress Versicherungen in Florenz nahm Sebastian Grabmeier, Vorstand Jung, DMS & Cie, eine Nominierung für die „Ice Bucket Challenge“ an und dokumentierte diese in einem Video.