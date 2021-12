„Ich belohne mich damit, mich nicht schlecht zu fühlen“

Mein Universitäts-Stipendium. Es hat mich gelehrt, stets das Unerwartete zu erwarten und Geld für Notfälle zurückzuhaltenZum größten Teil über das erwähnte Stipendium Seth Klarman . Wie Warren Buffett ist er ein langfristiger Investor, der Cash hält, wenn sich die von ihm anvisierte Rendite nicht erzielen lässtAlle, die die technische Analyse betreffen – wer darauf vertraut, kann auch Teeblätter lesen Outsiders: Eight Unconventional CEO’s and Their Radically Rational Blueprint for Success von William N. ThorndikeAls fundamentaler Investor schaue ich vor allem auf Bewertungen und andere Unternehmenszahlen. Die überprüfe ich regelmäßig, und wenn sie mein Handeln bestätigen, gibt mir das das nötige Vertrauen, auch eine längere Durststrecke durchzustehenIch belohne mich damit, mich nicht schlecht zu fühlenAuf meine KinderÜber den FC Liverpool , der etwas von seinem Weg abgekommen zu sein scheintLiverpools Trainer Brendan Rodgers . Statt sich auf seinen Job zu konzentrieren, achtet er vor allem darauf, selbst im Rampenlicht zu stehenInvestment-Bücher, leider …Segelschuhe für meinen Sohn… etwas, womit ich mich nicht auskenne Modern Family – da geht es zu wie im richtigen LebenBei East Enders – das ist zu schrecklich, um es mit Worten zu beschreibenFußball, schließlich komme ich aus Liverpool!Das jüngste Liga-Match Arsenal gegen Liverpool . Leider haben wir verloren und – was noch schlimmer ist – schlecht gespieltMit der Mode kenne ich mich nicht so aus, und über Geschmack lässt sich bekanntlich streitenWeder nochAuf mein Amazon Kindle Die Church of England Das muss ich erst einmal mit meiner Frau diskutieren. Wahrscheinlich aber nicht in einer GroßstadtDer 1962 in Rock Ferry geborene Brite studiert nach dem Schulabschluss Politikwissenschaften an der Universität Liverpool und arbeitet danach zunächst als Wirtschaftsprüfer, bevor er 1989 ins Investmentgeschäft einsteigt.Nach einem kurzen Engagement bei der Fondsgesellschaft Wise Speke in Newcastle wechselt er 1990 zu BWD Rensburg nach Liverpool, wo er sich auf europäische Aktien spezialisiert und unter anderem Pensionsgelder managt.Von 2001 bis 2007 leitet er das europäische Aktien-Team des ebenfalls in Liverpool ansässigen Vermögensverwalters RJ Tilney. Im Zuge der Übernahme von Tilney durch die Deutsche Bank geht Sheridan zur Fondsgesellschaft New Star nach London, die im Frühjahr 2009 von Henderson Global Investors übernommen wird.Seither managt er den bis November unter dem Namen Henderson Continental European Equity vermarkteten Henderson Euroland Fund.