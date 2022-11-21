22 Fragen an John William Olsen „Ich bewundere kreative Menschen“

Den Fragebogen mit 22 nicht ganz so gewöhnlichen Fragen beantwortet dieses Mal John William Olsen. Darin spricht der Manager des M&G Global Sustain Paris Aligned über frühere Berufswünsche, obsessives Googeln und ein süßes Streitthema.

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1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Das morgendliche Zeitungaustragen brachte mir Geld in die Tasche und spornte mich an, eine Ausbildung zu machen – in einem Schreibtisch-Job

2. Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

… Eigentümer eines kleinen Familienrestaurants

3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?

4. Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen?

Ich bewundere kreative Menschen und Künstler in allen Bereichen

5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

"More than you know" von Michael Mauboussin

6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Ich rufe mir in Erinnerung, dass ich den Investmentprozess kontrollieren kann, nicht aber den Verlauf einer Aktie – und vertraue auf meine Recherchen. Liege ich richtig, steckt in einer unterbewerteten Aktie hohes Wertpotenzial

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7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Ich konzentriere mich einfach weiter auf meinen Investmentprozess

8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Teil eines Teams zu sein, das innovative Fonds auf den Markt bringt und um das uns die Konkurrenz beneidet

9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Ich habe hunderte von Gelegenheiten ausgelassen. Statt zurückzublicken, konzentriere ich mich lieber auf die nächsten

10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Über Greenwashing

11. Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Politikern, die zu spalten versuchen statt zusammenzuführen