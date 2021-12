Svetlana Kerschner 07.09.2016 Lesedauer: 1 Minute

„Ich habe mehr Menschen zu über 250.000 Euro im Jahr geführt als Lotto Hessen“ So teuer verkauft Mehmet Göker seine Vertriebsseminare mit Dirk Kreuter

„Zwei Tage Vertriebsschulung, wie du sie noch nie erlebt hast - live von mir - exklusiv für 20 Personen!“, so wirbt Meg-Gründer Mehmet Göker für ein Seminar, das er am 15. und 16. Dezember zusammen mit dem Vertriebstrainer Dirk Kreuter durchführt. Was das Gesamtpaket - Flugtickets in die Türkei, Übernachtung im Hilton Kusadasi und „zwei Tage Vollblutverkäufer“ - kostet.