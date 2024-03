1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Als kleines Mädchen musste ich meinem älteren Bruder Geld geben, um in sein Baumhaus zu dürfen

2. Wären Sie nicht Fondsmanagerin geworden, wären Sie heute …

… in einem Biotechnologie- oder Pharmaunternehmen tätig

3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Ida Wolden Bache, die erste Frau an der Spitze der norwegischen Zentralbank

4. Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen?

Die norwegische Freeride-World-Tour-Skifahrerin Hedvig Wessel

5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

“Quality Investing” von Torkell T. Eide, Lawrence A. Cunningham und Patrick Hargreaves

6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Ich achte darauf, dass ich genug Sport treibe und nutze Aktivitäten im Freien, um mich zu erholen

7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Nichts Spezielles – jeder Tag ist neu und die Leistung kann sich schnell ändern

8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanagerin?

Als wir für unsere beiden Healthcare-Fonds ein Fünf-Sterne-Rating von Morningstar erhalten haben

9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Vera Therapeutics – ein kleines Biotech-Unternehmen, das ich schon lange verfolge und das vor kurzem eine erfolgreiche klinische Studie abgeschlossen hat

10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Bei der Freeride World Tour Junior Championship 2024 herrschten Ende Januar schlechte Wetterbedingungen, so dass die Hauptwand nicht befahren werden konnte. Für die norwegischen Teilnehmer war das ein Nachteil

11. Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Sindre Finnes, dem Ehemann der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg. Er war in mehrere Skandale verwickelt, die seiner Frau die Arbeit als Politikerin erschweren

12. Was sammeln Sie?

Bekleidung für die Berge

13. Ihr liebster Kinofilm oder Ihre liebste Fernsehserie?

Ich liebe skandinavische Krimis

14. Und Ihr Lieblings-Song?

Da gibt es nichts Bestimmtes

15. Die nützlichste App auf Ihrem Handy?

Bloomberg

16. Fußball ist für mich…

… dem lokalen Sportverein zuzuschauen

17. Auf welchen Luxusartikel würden Sie nur ungern verzichten?

Auf amerikanischen Pinot noir

18. Welches Streitthema kehrt bei Ihnen zu Hause immer wieder?

Meine beiden erwachsenen Söhne streiten sich immer um mein Auto

19. Mein Urlaub ist perfekt, wenn …

… wir in die Berge fahren oder in unser Sommerhaus auf einer Insel an der Westküste Schwedens

20. Wein oder Bier zum Essen?

Rotwein – am liebsten kalten Pinot noir

21. Welches Hilfsprojekt haben Sie jüngst finanziell unterstützt?

Unseren lokalen Sportverein

22. Wo wollen Sie leben, wenn Sie einmal nicht mehr Fondsmanagerin sind?

Am selben Ort, an dem ich jetzt lebe: Oslo

Benedicte Bakke: Die 1971 in Stavanger geborene Norwegerin studiert nach dem Schulabschluss Zahnmedizin und Wirtschaftswissenschaften und arbeitet anschließend als Beraterin bei Novartis und Pfizer sowie bei DNB Corporate Banking mit Schwerpunkt auf internationalen Gesundheitsunternehmen. Seit ihrem 2018 erfolgten Wechsel zu DNB Asset Management managt sie den DNB Fund Health Care.