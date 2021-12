"Ich versuche, meinen eigenen Weg zu gehen"

Als kleiner Junge war mein Lieblingsspielzeug das Playmobil-Piratenschiff mit der Schatztruhe und den GoldtalernMeine Eltern haben mich unterstützt, und ich hatte verschiedene Nebenjobs – unter anderem als Tennislehrer, Ticketverkäufer und Aushilfe in einer BankNein. Ich lasse mich von verschiedenen Quellen inspirieren, versuche aber meinen eigenen Weg zu gehenBuy low, sell high. Jeder kennt es, aber den wenigsten gelingt esInnerhalb der klassischen Finanzmarkt-Literatur Manias, Panics, and Crashes von Charles Kindelberger. Daneben empfehle ich Achtsamkeit des Herzens von David Steindl-RastMit dem Gedanken an die Kunden, die dort investiert sind. Für sie möchte ich das bestmögliche Resultat erzielenZufriedene Kunden und ein gutes GefühlAuch wenn es etwas abgedroschen klingt: auf unsere ILS-Gruppe . Wir haben ein tolles Team aufgebaut, das die Anlageklasse mit Haut und Haar lebtÜber die vielen Gewaltszenen, die schon nachmittags im Fernsehen laufen. Seit ich eine kleine Tochter habe, nehme ich das erst so richtig wahrIch glaube nicht, dass es zielführend ist, willkürlich irgendjemandem zu sagen, was er tun oder lassen sollteFrüher den Inhalt von Überraschungseiern , heute vor allem RechnungenEin riesiges Spielhaus mit Musik und vielen Extras für meine Tochter. So etwas wird heute gar nicht mehr produziert… eine wichtige Etappe in der Veränderung unseres Kommunikationsverhaltens. Ich selbst bevorzuge den Silent-Modus Two and a half men . Mein cooler Onkel Charlie war allerdings cooler, als er noch von Charlie verkörpert wurdeMeine Frau schaut zum Aufstehen gerne das österreichische Wetterpanorama. Es gibt Prickelnderes – vor allem, wenn es bewölkt istSchwierige Entscheidung. Live ist es die Rockmusik, aber generell regiert doch eher König FußballBruce Springsteen in Zürich im Sonnenuntergang. Weltklasse!Laut meiner Frau ist es der wunderbare beige Pulli, den ich bei unserem ersten Date getragen habe und den ich noch immer besitze. Dabei nehme ich für mich in Anspruch, dass mir der Erfolg Recht gibt? Ein Glas Rotwein ist die perfekte Ergänzung. Momentan favorisiere ich Weine aus Spanien und ÖsterreichAuf meine geschäumten und speziell angepassten SkischuheIch unterstütze seit Jahren Ärzte ohne Grenzen und den Verein Back to Life , der Menschen und vor allem Kindern in Indien und Nepal eine Zukunftsperspektive schenkt. Künftig soll noch ein Projekt zur Erhaltung des Regenwaldes hinzukommenIch bin gern in der Natur und vor allem in den Bergen, schätze aber auch den Komfort, den die Infrastruktur einer Stadt mit sich bringt. Die Schweiz vereint beides in wunderbarer Art und WeiseDer 1973 in Zürich geborene Schweizer studiert in seiner Heimatstadt Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzmarkttheorie und beginnt seine berufliche Karriere im Mai 2000 als Analyst für Hochzinsanleihen bei Swiss Life Hedge Fund Partners. Nach der Übernahme seines Arbeitgebers durch die RMF Investment Group im Mai 2002 bleibt er an Bord und managt für RMF zunächst mehrere Hedgefonds, bevor er im Dezember 2004 zum Leiter des globalen Leveraged-Finance-Teams und zum Mitglied des Investment-Strategie-Komitees aufsteigt.Im Dezember 2007 wechselt Ineichen zu Secquaero Advisors. Beim auf Versicherungs-Lösungen spezialisierten Unternehmen, das seit Frühjahr 2013 zu 30 Prozent der britischen Investmentgesellschaft Schroders gehört, leitet er seither das Team für Katastrophen-Anleihen. Seit August arbeitet er direkt für Schroders und verantwortet unter anderem den im Oktober neu aufgelegten Schroder Cat Bond.