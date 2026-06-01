ICM Investmentbank-Niederlassung in Berlin: Maßgeschneiderte Lösungen für die Kunden, in denen sich notwendige Anpassungen durch veränderte Marktgegebenheiten sehr schnell umsetzen lassen.

Das Eingehen von Risiken muss sich lohnen. Jahrzehntelange Erfahrung und Expertise in fundamental geprägten und gleichermaßen in quantitativen Ansätzen wird bei uns mit einer maßgeschneiderten Risikoallokation auf Portfolioebene ergänzt. Der Prozess erhöht die Wahrscheinlichkeit der Auswahl „guter Risiken“ für den Kunden deutlich. Daneben steht die dynamische Anpassungsfähigkeit eines effizient strukturierten, konzernunabhängigen Vermögensverwalters.

Die ICM InvestmentBank AG ist ein inhabergeführter Vermögensverwalter. Durch eine Teilbetriebsübernahme aus der HVB Group haben drei Mitarbeiter das Institut 1999 mit heutigem Sitz in Berlin gegründet. Aktuell sind rund 30 Mitarbeiter in vier Niederlassungen in Nürnberg, Düsseldorf, Radebeul und Berlin im Institut tätig.

Die ICM InvestmentBank AG vereint für ihre Klienten das Leistungsspektrum einer Vermögensverwaltung mit einer kleinen, spezialisierten Handelsabteilung, die sich ausschließlich auf das Anleihesegment konzentriert. Seit ihrer Gründung weist die ICM mit ihren Strategien und Handelsgrundsätzen eine nachhaltig überdurchschnittliche Rendite nach.

Aktuell verwaltetet die ICM InvestmentBank AG konzernweit rund 630 Millionen Euro in Direktinvestments, Sondervermögen, Stiftungsmandaten, Pensionskassen und in B2B-Mandaten.

Wir verfolgen einen opportunistisch geprägten Investmentansatz. Dabei werden ausschließlich liquide Finanzinstrumente im Rahmen einer internationalen Ausrichtung ausgewählt. Entscheidungen werden in auf die einzelnen Assetklassen ausgerichteten Investmentausschüssen getroffen.

Die Identifizierung „guter Risiken“ basiert auf der Auswahl einzelner Titel im Rahmen einer Fundamentalanalyse unter Einbeziehung der Branchenperspektive im Konjunkturzyklus. Hierfür greift das Institut auf Analysen verschiedener renommierter Research-Anbieter zurück. Die flexible Anpassung der Gewichtung zwischen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen sowie zwischen verschiedenen Regionen sorgt für ein kontinuierlich angepasstes Portfolio mit ausgewogenem Risiko.

Aktiv investieren: Von Einzeltiteln bis Spezialfonds

Unser Angebot beinhaltet sowohl Direktinvestments:

Direktinvestments in Aktien

nachhaltige Aktienunternehmen – klares, vorgabenbasiertes Auswahlverfahren mit monatlicher Kontrolle

Aktien-Portfolio mit ausschließlichem Einsatz von ETF`s mit einer seit 2008 nachweisbaren Historie

Börsennotierte Derivate – Long – Short Optionsstrategien zur Absicherung von u.a. Aktien – Währungsrisiken

als auch ICM Investmentbank eigene, aktiv gemanagte Fonds:

Leonardo UI

AvH Emerging Markets UI (zusammen mit EM Value)

Bachelier UI

Galilei Global Bond Opportunities UI

Cybersecurity Leaders UI (zusammen mit Kynode)

Abaki Fixed Income Convexity UI

Abaki UI

Kurz gesagt: Die ICM InvestmentBank AG verbindet einen aktiv gemanagten, opportunistischen Investmentansatz mit flexibler Asset-Allokation und konsequenter Risikosteuerung, um in unterschiedlichen Marktphasen gezielt Chancen zu nutzen und stabile Wertentwicklung zu ermöglichen.

Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.