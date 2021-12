Redaktion 21.09.2016 Lesedauer: 1 Minute

IDD-Umsetzung Makler warnen vor Überregulierung

Unter dem Motto „Finanzberatung 2020: Was will der Kunde? Was will Europa?“ hatte Standard Life zu einer Diskussion mit Experten aus Politik und Verbänden eingeladen. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick.