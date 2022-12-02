Ansprechpartner für mehr als 100 Institute Ideal bekommt neuen Leiter für den Bankenvertrieb

Vertriebsprozesse verbessern und mehr Insti-Kunden gewinnen, das sind die beiden Fokusthemen der Ideal Versicherung im kommenden Jahr. Nun gibt sie den Namen desjenigen bekannt, der die Projekte anschieben soll.

Andreas Wagner leitet seit dem 1. Oktober den Bankenvertrieb beim Versicherer Ideal, wie die Gesellschaft jetzt mitteilt. Damit übernimmt er zugleich ein Team mit drei Vertriebsdirektoren. Zuvor arbeitete Wagner fast 13 Jahren als regionaler Vertriebsdirektor für den Bereich der Banken und Sparkassen.

„Unser vorrangiges Ziel wird es sein, bestehende Kooperationen weiter auszubauen, neue institutionelle Kunden zu gewinnen und auf der technischen Seite unsere Prozesse noch enger mit der Bankenwelt zu verzahnen“, kommentiert Wagner seine neue Aufgabe. „Unsere Vorsorgeprodukte, wie zum Beispiel Pflegerenten oder auch die Ideal Universallife, ergänzen das traditionelle Bankgeschäft optimal, bieten neue Ertragsquellen und sind noch dazu schneller und einfacher in bestehende Beratungsprozesse einzubinden als oftmals gedacht.“ Die Ideal-Versicherungsgruppe kooperiert seit 2007 deutschlandweit mit inzwischen mehr als 100 Banken und Sparkassen.