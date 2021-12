Ideal Employer-Umfrage Die 5 beliebtesten Finanzarbeitgeber in Deutschland

Für welchen Arbeitgeber würden Sie am liebsten arbeiten – und warum? Die Frage richtet das Karriereportal efinancialcareers.com im Rahmen seiner jährlichen Befragung „Ideal Employer“ an Finanzprofis. Eben wurden die Ergebnisse der jüngsten Online-Umfrage veröffentlicht. An ihr nahmen weltweit knapp 6.000 Finanzprofis teil.

Interessant ist, dass in der globalen Befragung unter die beliebtesten Arbeitgeber durchaus nicht nur klassische Finanzhäuser kommen: Auch Facebook, Google und Apple tummeln sich weit vorn. An der Spitze rangieren allerdings ganz klassisch die großen Investmentbanken.

In unserer Bildergalerie stellen wir Ihnen die Top Five derjenigen Unternehmen vor, die speziell unter den deutschen Befragten am beliebtesten ist.