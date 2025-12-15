Cyberangriff auf Ideal Versicherung – Probleme noch nicht behoben
Die in Berlin ansässige Ideal Versicherung ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Betroffen vom IT-Ausfall ist auch das zur Gruppe gehörende Ahorn, ein Unternehmen im Bestattungswesen. Nicht betroffen ist hingegen das Tochterunternehmen My Life Lebensversicherung. Bekannt wurde am Freitagabend (12. Dezember).
Bekannte Hackergruppe soll hinter Angriff stehen
Der Angreifer ist nach Unternehmensangeben die Ransomware Akira. Ransomware ist Schadsoftware, die Daten verschlüsselt oder den Zugriff auf Computer sperrt und ein Lösegeld für die Freigabe fordert, andernfalls wird mit deren Veröffentlichung gedroht.
Hinter Akira steckt mutmaßlich eine seit März 2023 aktive Hackergruppe, die sich laut der Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW) auf Unternehmen verschiedenster Branchen spezialisiert hat. Typische Infektionswege sind CSBW zufolge Phishing-E-Mails oder das Ausnutzen ungepatchter Schwachstellen in Remote-Zugängen.
Eingeschränkter Geschäftsbetrieb
Laut Ideal sind nach bisherigen Erkenntnissen keine Kundendaten gestohlen worden. M an habe im Sinne der Sicherheit die Systeme vorsorglich vom Netz genommen. Geschäftsbetrieb und Services würden eingeschränkt aufrechterhalten. Der Versicherer hat hierfür Telefonnummern und eine E-Mail-Adresse eingerichtet, nachzulesen auf der provisorischen Website www.ideal-berlin.de. Die eigentliche Firmenwebsite war auch am Montag noch nicht wieder erreichbar.
„Unser IT-Sicherheitsteam arbeitet gemeinsam mit externen Spezialisten und den Ermittlungsbehörden daran, den Vorfall zu analysieren und betroffene Systeme schrittweise wieder herzustellen. Die Infrastruktur unserer Vertriebs- und Geschäftspartner ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen. Derzeit liegen auch keine Hinweise auf einen Missbrauch von Kundendaten vor“, sagt Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der Ideal-Gruppe.