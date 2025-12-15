Vor drei Tagen wurde die Ideal-Versicherung Opfer einer Ransomware-Attacke. Der Schaden ist unklar und der normale Geschäftsbetrieb immer noch nicht wiederhergestellt.

Die in Berlin ansässige Ideal Versicherung ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Betroffen vom IT-Ausfall ist auch das zur Gruppe gehörende Ahorn, ein Unternehmen im Bestattungswesen. Nicht betroffen ist hingegen das Tochterunternehmen My Life Lebensversicherung. Bekannt wurde am Freitagabend (12. Dezember).

Bekannte Hackergruppe soll hinter Angriff stehen

Der Angreifer ist nach Unternehmensangeben die Ransomware Akira. Ransomware ist Schadsoftware, die Daten verschlüsselt oder den Zugriff auf Computer sperrt und ein Lösegeld für die Freigabe fordert, andernfalls wird mit deren Veröffentlichung gedroht.

Hinter Akira steckt mutmaßlich eine seit März 2023 aktive Hackergruppe, die sich laut der Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW) auf Unternehmen verschiedenster Branchen spezialisiert hat. Typische Infektionswege sind CSBW zufolge Phishing-E-Mails oder das Ausnutzen ungepatchter Schwachstellen in Remote-Zugängen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Eingeschränkter Geschäftsbetrieb

Laut Ideal sind nach bisherigen Erkenntnissen keine Kundendaten gestohlen worden. M an habe im Sinne der Sicherheit die Systeme vorsorglich vom Netz genommen. Geschäftsbetrieb und Services würden eingeschränkt aufrechterhalten. Der Versicherer hat hierfür Telefonnummern und eine E-Mail-Adresse eingerichtet, nachzulesen auf der provisorischen Website www.ideal-berlin.de. Die eigentliche Firmenwebsite war auch am Montag noch nicht wieder erreichbar.

„Unser IT-Sicherheitsteam arbeitet gemeinsam mit externen Spezialisten und den Ermittlungsbehörden daran, den Vorfall zu analysieren und betroffene Systeme schrittweise wieder herzustellen. Die Infrastruktur unserer Vertriebs- und Geschäftspartner ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen. Derzeit liegen auch keine Hinweise auf einen Missbrauch von Kundendaten vor“, sagt Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der Ideal-Gruppe.