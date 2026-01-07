Im Dezember wurde die Ideal-Versicherung Opfer einer Ransomware-Attacke. Jetzt läuft der Geschäftsbetrieb wieder vollständig. Was die Täter forderten, ist weiter unbekannt.

Bei der Ideal Versicherung in Berlin gab es keine besinnlichen Weihnachten. Der Hackangriff beschäftigte das Unternehmen fast einnen Monat.

Update, 7. Januar:

Vier Wochen nach dem Cyberangriff auf die Ideal Versicherung ist der Geschäftsbetrieb wieder vollständig hergestellt. Das teilte der Berliner Versicherer jetzt mit. Aller erforderlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Internetanbindung seien abgeschlossen wurden. Auch stünden Kunden und Vertriebspartnern alle alle Services und Kommunikationskanäle ohne Einschränungen zur Verfügung.

Unbekannter Schaden

Zwar hatte das Unternehmen immer wieder Updates zum Stand der Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs gegeben, nannte dabei aber bis heute keine Details zum Beispiel zu etwaigen Lösegeldforderungen der Hacker. Von denen ist auszugehen, da hinter dem Angriff die Ransomware-Gruppe „Akira“ steht, die dafür bekannt, von den gehackten Opfern erfolgreich Lösegeld zu erpressen. Sicherheitsexperten bringen „Akira“ mit Russland in Verbindung.

Übliche Vorgehensweise der Täter ist, wichtige Daten zu steheln, bevor Geräte und Dateien verschlüsselt werden. Danach wird den Opfern die Möglichkeit gegebe, entweder für die Entschlüsselung von Dateien oder für das Löschen von Daten zu zahlen.

Von der Ideal heißt es jedoch aktuell, dass im Rahmen der weiterhin laufenden forensischen Ermittlungen nach wie vor keine Hinweise auf einen Abfluss von Kundendaten vorlägen. Die Untersuchungen würden in enger Zusammenarbeit mit externen Spezialisten und den ermittelnden Behörden fortgesetzt.

Verzögerungen noch bis Ende Januar

„Die Wiederherstellung der Internetanbindung ist ein Meilenstein zur Stabilisierung unserer operativen Abläufe. Unser Fokus liegt darauf, unseren Kundinnen und Kunden sowie unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern die Services wieder verlässlich bereitzustellen. In einzelnen Fällen kann es derzeit noch zu Verzögerungen in der Bearbeitung kommen. Bis Ende Januar werden die gewohnten Qualitätsstandards wieder hergestellt sein“, sagt Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der Ideal Gruppe.

Beitrag vom 15. Dezember:

Die in Berlin ansässige Ideal Versicherung ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Betroffen vom IT-Ausfall ist auch das zur Gruppe gehörende Ahorn, ein Unternehmen im Bestattungswesen. Nicht betroffen ist hingegen das Tochterunternehmen My Life Lebensversicherung. Bekannt wurde am Freitagabend (12. Dezember).

Bekannte Hackergruppe soll hinter Angriff stehen

Der Angreifer ist nach Unternehmensangeben die Ransomware Akira. Ransomware ist Schadsoftware, die Daten verschlüsselt oder den Zugriff auf Computer sperrt und ein Lösegeld für die Freigabe fordert, andernfalls wird mit deren Veröffentlichung gedroht.

Hinter Akira steckt mutmaßlich eine seit März 2023 aktive Hackergruppe, die sich laut der Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW) auf Unternehmen verschiedenster Branchen spezialisiert hat. Typische Infektionswege sind CSBW zufolge Phishing-E-Mails oder das Ausnutzen ungepatchter Schwachstellen in Remote-Zugängen.

Eingeschränkter Geschäftsbetrieb

Laut Ideal sind nach bisherigen Erkenntnissen keine Kundendaten gestohlen worden. M an habe im Sinne der Sicherheit die Systeme vorsorglich vom Netz genommen. Geschäftsbetrieb und Services würden eingeschränkt aufrechterhalten. Der Versicherer hat hierfür Telefonnummern und eine E-Mail-Adresse eingerichtet, nachzulesen auf der provisorischen Website www.ideal-berlin.de. Die eigentliche Firmenwebsite war auch am Montag noch nicht wieder erreichbar.

„Unser IT-Sicherheitsteam arbeitet gemeinsam mit externen Spezialisten und den Ermittlungsbehörden daran, den Vorfall zu analysieren und betroffene Systeme schrittweise wieder herzustellen. Die Infrastruktur unserer Vertriebs- und Geschäftspartner ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen. Derzeit liegen auch keine Hinweise auf einen Missbrauch von Kundendaten vor“, sagt Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der Ideal-Gruppe.