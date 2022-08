Redaktion 12.08.2022 in Immobilien

Digital Insurance Podcast So wichtig ist der Immobilienmarkt für Versicherer

Der Versicherer Ideal gilt als Erfinder der privaten Pflegerentenversicherung in Deutschland. In diesem Bereich ist das Berliner Unternehmen mit einem Anteil von gut 45 Prozent bis heute Marktführer. Wie die Gesellschaft auf dem Immobilienmarkt arbeitet, erläutern Rainer Jacobus und Maximilian Beck in diesem Podcast.