Joachim Lemppenau Ideal Versicherung trauert um Ex-Aufsichtsratschef

Ideal Versicherung trauert um Joachim Lemppenau. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der Ideal Versicherungsgruppe ist kurz nach Vollendung des 80. Lebensjahres verstorben.

Lemppenau wurde im Juni 2008 in den Aufsichtsrat der Ideal Versicherungsgruppe gewählt. Im Oktober 2009 übernahm er den Aufsichtsratsvorsitz, den er bis zum Erreichen der Altersgrenze im Sommer 2017 innehatte. Auch nach dieser Zeit war Lemppenau gern gesehener Gast in Diskussionsrunden und auf Konferenzen der Ideal Versicherung.

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„Wir verlieren mit Joachim Lemppenau einen großartigen Manager, weitsichtigen Steuermann und gleichermaßen einen väterlichen Freund und klugen Kopf, der die Geschicke der Ideal eine ganze Dekade maßgeblich mitgeprägt hat,“ erklärt Rainer M. Jacobus, Vorstandsvorsitzender der Ideal Versicherungsgruppe.